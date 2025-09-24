Ferrari e Leclerc, segnali di divorzio? Ora l’esperto spiffera tutto e fa tremare i tifosi

Il legame tra Charles Leclerc e la Scuderia Ferrari sembra essere indissolubile, ma ci sono delle novità importanti in merito al suo futuro.

Charles Leclerc e la Rossa sembrano una sola cosa. Per usare una espressione giapponese “Jinba Ittai”, traducibile con “cavallo e cavaliere come una cosa sola“, il pilota monegasco appare più coinvolto che mai. Il driver non ha ancora vinto una singola tappa quest’anno e, in linea generale, ha raccolto molto meno rispetto al suo reale potenziale.

Un pilota come Leclerc avrebbe potuto vincere almeno il triplo di GP rispetto a quelli che ha portato a casa. Sole 8 vittorie in 8 anni di carriera in F1, di cui 7 trascorsi alla Ferrari, non gli hanno permesso di lottare per il titolo mondiale. Charles, infatti, avrebbe potuto sfidare i più grandi, se solo avesse avuto un’auto competitiva. La sua crescita si è arrestata in termini esperienziali, ad esempio, rispetto a un Max Verstappen che si è riuscito a laureare 4 volte campione del mondo, nonostante sia della stessa età.

Charles si troverà, alla scadenza dell’attuale contratto, davanti a un bivio: lasciare la Ferrari e provare una nuova esperienza oppure legarsi a vita alla sua Rossa nel circus. Diverse squadre potrebbero fare al caso suo, dalla Mercedes alla Red Bull Racing sino all’Aston Martin che dovrà iniziare a pensare a un dopo Fernando Alonso. Charles è innamorato della cultura italiana e ha giurato amore eterno alla Scuderia che lo ha cresciuto nella FDA e reso uno dei piloti più noti della sua generazione, ma basterà a limitare le sue ambizioni?

Il futuro di Charles Leclerc secondo l’esperto

Se nel 2026 la Ferrari non farà un’auto top difficilmente il monegasco si laureerà campione del mondo. In un editoriale pubblicato sul “Corriere della Sera“, il giornalista Giorgio Terruzzi ha consigliato al pilota di lasciare la Scuderia modenese e di valutare tutte le alternative.

“Charles è un ragazzo arreso di fronte ad un presunto smorto, è come una persona provata da una lunga storia d’amore che non funziona più, che non produce più gioia ed allegria. Non sa più come tenere in piedi un matrimonio in crisi. Gli serve cambiare aria, il pensiero è sintomo ma pressante. Charles potrebbe seriamente stare meglio affrontando un doloroso divorzio”, ha spiegato una storica firma della massima categoria del Motorsport. Lasciamo a voi riflessioni e commenti.