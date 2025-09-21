Lewis Hamilton, divorzio improvviso e fan spiazzati: ormai è ufficiale

Lewis Hamilton sta vivendo una prima stagione in Ferrari ben al di sotto delle aspettative, e le cose non migliorano con il passare del tempo. Nel frattempo, il britannico ha preso una decisione molto sorprendente.

La F1 scenderà in pista oggi per il Gran Premio dell’Azerbaijan, in programma sul tracciato di Baku. Lewis Hamilton ha nuovamente deluso i fan della Ferrari con il 12esimo tempo in qualifica, maturato a seguito dell’eliminazione in Q2. Il sette volte campione del mondo era apparso in gran forma ed aveva portato a casa il miglior tempo nelle prove libere del venerdì, dicendosi molto fiducioso in vista delle sessioni successive. Ancora una volta, quando la posta in gioco si è alzata, il nativo di Stevenage è scomparso dai radar.

Vero è che la SF-25 è un’auto disastrosa, e che Charles Leclerc non ha fatto poi tanto meglio andando a schiantarsi in Q3 chiudendo decimo. Tuttavia, da uno come Hamilton ci si attende ben altro, e l’atteggiamento indisponente che mostra in ogni fine settimana sta diventando a dir poco insopportabile, tant’è che molti tifosi rimpiangono il suo avvenuto ingaggio. Alla vigilia del GP di Azerbaijan, Sir Lewis ha comunicato di aver preso una decisione senza precedenti, liberandosi di una vera e propria collezione di supercar dal valore di milioni di dollari.

Hamilton, venduta la sua collezione di supercar

Oltre ad aver scritto la storia della F1, Lewis Hamilton ci ha abituato a prendere delle decisioni stravaganti in alcune occasioni, a livello di stile di vita. L’ultima riguarda la cessione della sua collezione di supercar, di cui facevano parte Ferrari, McLaren, ma anche una Pagani Zonda, come da lui stesso reso noto: “Non ho più macchine, mi sono sbarbato di tutte le mie auto. Ho cambiato passione, ora sono interessato all’arte e mi occuperò di questo. Anche se mi piacerebbe davvero progettare una Ferrari, una sorta di F44, su base F40 e con cambio manuale“.

La collezione di auto di lusso di Hamilton era a dir poco eccezionale, come già vi avevamo raccontato in passato. C’erano due Ferrari LaFerrari, una McLaren F1 del 1995, una Pagani Zonda 760 LH, costruita su misura per lui, ma anche l’esclusiva Mercedes AMG One, l’hypercar della casa di Stoccarda che monta una power unit di F1. Insomma, un nuovo cambio vita per il sette volte iridato, nella speranza che, anche in pista, possa tornare a far battere i cuori dei tifosi.