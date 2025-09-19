MotoGP, Marc Marquez a un passo da un nuovo record: che beffa per Valentino Rossi

Il pilota spagnolo potrebbe agguantare Valentino Rossi a quota 9 titoli nella prossima tappa di Motegi. Marc Marquez potrebbe anche togliersi un’altra soddisfazione.

Nell’intera sua carriera nel Motomondiale Valentino Rossi ha vinto 115 gare. Numeri che appaiono impossibile da raggiungere per gli altri piloti, ma non per una leggenda come Marc Marquez. Non solo il ducatista potrebbe celebrare il suo nono riconoscimento iridato nella prossima trasferta (bastano 3 punti in più di Alex Marquez) in Giappone, ma potrebbe farlo con un successo nella sfida domenicale che varrebbe quota 100 GP nella classifica all-time.

Accadde lo stesso a Valentino Rossi che, nel 2009, vinse il nono mondiale nell’anno della sua centesima vittoria ad Assen. Il Dottore aveva 30 anni e concluse il campionato con altri 3 successi. La Yamaha ai tempi era la moto migliore anche grazie al lavoro svolto dal centauro di Tavullia.

Successo assicurato per Marc Marquez

La crescita di Jorge Lorenzo fu esponenziale negli anni successivi sulla M1, a tal punto che Rossi migrò in Ducati nel tentativo di vincere in top class con 3 moto diverse. Missione fallita, il numero 46 non ottenne trionfi e perse due anni. Intanto, la Honda HRC aveva composto un dream team con Stoner e Pedrosa. Dal 2010 sino al 2021, anno del ritiro di Valentino Rossi in Yamaha, arrivarono appena 12 vittorie. Si può parlare di una carriera pre e post infortunio del 2010, ma a crescere fu anche il livello degli avversari. Negli anni successivi arrivò come un tornado il fenomeno Marc Marquez in Honda. Ebbe in dote da Stoner una RC213V spaziale, ma nessuno aveva mai vinto al debutto in MotoGP. Marc si impose da rookie nel 2013, nel 2014 e poi dal 2016 al 2019. Valentino Rossi perse la chance di marcare il decimo sigillo proprio a causa dei contrasti con Marquez nel 2015, ma sarebbe stato il mondiale dell’esperienza e della costanza.

Marc Marquez diventerà l’unico pilota della storia della classe regina a vincere un titolo a 32 anni. Nonostante gli infortuni avuti alla spalla e i problemi di diplopia, il pilota spagnolo sta dando il massimo su ogni tracciato senza paura. Il livello attuale della MotoGP non è quello dell’era Rossi dove c’era anche un Dovizioso in grande spolvero che diede fastidio all’attuale fuoriclasse della Ducati, ma in ragione della situazione odierna Marc avrà la possibilità concreta di superare Valentino Rossi nelle vittorie totali nel Motomondiale e nei titoli mondiali. Nel 2027 la MotoGP cambierà e con le nuove regole partiranno tutti da un foglio bianco. Per la Ducati non sarà facile confermarsi al top, ma avranno il miglior over 30 della storia della classe regina. Il 2026, invece, sembra già portare la firma di Marc Marquez.