La confessione di Marc Marquez dopo il successo a Misano: frecciata ai tifosi

Non sono mancate le polemiche nel trionfo di Marc Marquez in Romagna. Il ducatista ha lanciato un messaggio chiaro ai fan in vista della trasferta in Giappone.

A Motegi il leader della classifica avrà il primo match point per laurearsi campione del mondo per la nona volta nel Motomondiale. Sarebbe la prima volta con la Ducati, a distanza di 6 anni dall’ultimo riconoscimento iridato in MotoGP. Era il 2019 e la Honda era la moto migliore della griglia nelle sue mani. L’anno successivo arrivò il primo grande infortunio alla spalla destra. L’omero non fu ben curato, perché i medici sottovalutarono gli effetti devastanti dell’incidente di Jerez de la Frontera. Il catalano tornò in pista con troppa rapidità e superficialità procurandosi un guaio enorme che poi si è portato avanti nei 3 anni successivi di puro calvario.

Marc Marquez sta bene da soli 2 anni, coincisi con la fine dell’esperienza nel team HRC e l’inizio di un nuovo percorso, prima nel team Gresini Racing e poi nella squadra corse ufficiale della Casa di Borgo Panigale. Il passaggio da una RC213V in clamorose difficoltà tecniche alla Desmosedici ha riportato sul primo gradino del podio lo spagnolo. La Ducati avrebbe potuto promuovere il campione del mondo 2024, Jorge Martin, ma ha puntato sull’esperienza di un veterano.

Marc non ha deluso le aspettative, marcando numerosi record nel 2025. Nessuno aveva mai raggiunto quota 512 punti in MotoGP, da quando sono state istituite le Sprint Race che hanno ampliato i punteggi, nessuno aveva mai vinto in Ducati 7 GP di fila (15 se consideriamo anche le Sprint Race) e nessuno si è mai presentato con così largo anticipo al diciassettesimo appuntamento con la possibilità di laurearsi campione del mondo.

L’annuncio stizzito di Marc Marquez

Dopo il trionfo sofferto di Misano in cui ha dovuto lottare contro Bezzecchi su un’ottima Aprilia, il pilota spagnolo, dopo i test, ha una strana sensazione. “Ho la sensazione che la gente dia per scontato che sarò campione in Giappone, ma per farlo devo segnare tre punti in più di Alex, il che non è un compito facile – ha annunciato un pragmatico Marc Marquez a Motorsport.com – È secondo in campionato, è stato costante e viene da due buone gare. Abbiamo segnato lo stesso numero di punti (25) a Misano, quindi cercheremo di continuare con la stessa mentalità in Giappone“.

“Mi piace il circuito di Motegi, mi è sempre piaciuto“, ha concluso Marc. Un po’ di pretattica è anche normale, soprattutto se questo si traduce in un elogio alle performance di suo fratello Alex, alfiere di punta del team Gresini Racing.