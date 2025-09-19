La Ferrari fa ben sperare per Baku: sarà la solita promessa mancata o si può sognare? Ecco la situazione

Storicamente, la Ferrari ha sempre tirato fuori buone performance a Baku, pur senza mai vincere. Le simulazioni per il prossimo week-end sembrano promettere bene, ma è sempre bene tenere a bada gli ottimismi a Maranello.

Tra il 2021 ed il 2024, la Ferrari è partita dalla pole position nel Gran Premio dell’Azerbaijan, grazie alla strepitosa confidenza che Charles Leclerc ha da sempre con la pista di Baku. Tuttavia, negli ultimi quattro anni non è mai arrivata la vittoria, e per il Cavallino è un tabù da sfatare. Se si considera quella di Sebastian Vettel nel 2018, le partenze al palo del Cavallino in terra azera sono ben cinque, ma di portare a casa la vittoria non se ne parla.

Pensare di ribaltare i pronostici in questo fine settimana appare, almeno per ora, pura utopia, nonostante il moderato ottimismo palesato proprio da Leclerc dopo Monza. Il monegasco ha indicato in Baku una delle piste migliori per sperare in un buon risultato, ricordando però che la Ferrari non sarà mai la prima forza, a meno di situazioni straordinarie. Quel che è certo è che a Baku servirà un fine settimana perfetto, perché almeno un podio potrebbe essere alla portata, aggrappandosi al talento di un Leclerc che ha voglia di riscatto.

Ferrari, le simulazioni per Baku fanno ben sperare

Secondo quanto riportato dal sito web “Motorsport.com“, le simulazioni svolte in casa Ferrari alla viglia di Baku fanno ben sperare gli uomini del Cavallino, un team che è a secco di vittorie da Città del Messico dello scorso anno. Si tratta di un tracciato davvero atipico, dove le squadre schierano le proprie monoposto in pista con carichi medio-bassi. Il lunghissimo rettilineo di partenza di 2 km costringe a scaricare gli assetti, per evitare di essere risucchiati durante la gara. Il tratto centrale è più guidato, ed è lì dove Charles Leclerc è sempre riuscito a fare la differenza.

Nella stretta zona del castello, aspetti come la trazione e l’agilità sono cruciali, e la Ferrari potrebbe ben comportarsi nonostante le difficoltà della SF-25. Baku è la prima pista dove poter puntare ad una vittoria, poi ci saranno Singapore e Las Vegas, altri cittadini molto differenti tra di loro. Il Cavallino è l’unico dei top team a non aver ancora portato a casa un successo di tappa, ed il tempo a disposizione per farlo sta ormai per scadere. Il set-up verrà sicuramente rivisto rispetto a Monza, così da rendere la monoposto più equilibrata tra gli allunghi ed il tratto misto di Baku. Occorre andare all’attacco sperando nel miracolo.