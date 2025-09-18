Montezemolo asfalta la Ferrari: ora vuota il sacco e svela la ricetta per vincere in F1

L’ex Presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ha criticato l’attuale dirigenza della Casa modenese, sottolineando cosa manca oggi per tornare a primeggiare in F1.

C’era una volta una Scuderia Ferrari che faceva tremare la concorrenza in pista. Le Rosse erano così forti da rendere quasi noiosa in alcune annate una F1 spettacolare. Erano anni d’oro con Montezemolo nel ruolo di Presidente che non solo nutriva una passione sfrenata per i motori, ma conosceva profondamente la Scuderia, avendoci lavorato già ai tempi di Enzo Ferrari. Dopo la sua gloriosa epopea sono solo arrivate delusioni. Prima con Marchionne e poi con Elkann si sono registrati risultati pietosi.

Oggi un terzo posto viene festeggiato, quando all’epoca di Montezemolo sarebbe stato un mezzo disastro. Non sempre la Ferrari ha collezionato successi, ma c’erano idee chiare e uomini giusti per tornare a dettare legge nella massima categoria del Motorsport. Sono proprio gli uomini e le donne a fare la differenza in positivo e in negativo in una squadra. Montezemolo, prima ancora di ingaggiare Michael Schumacher, scelse Jean Todt, vero uomo cardine della gestione del team. Poi arrivarono Ross Brawn, Rory Byrne e altre figure chiave.

I tecnici attuali hanno fallito da anni su tutta la linea. Arrivabene, Binotto e Vasseur non sono riusciti a incidere e a trasmettere la fame di vittorie. Persino Lewis Hamilton è apparso demotivato e spaesato in un ambiente in cui nessuno sembra più in grado di esprimersi con regolarità ad altissimi livelli.

Ferrari: Montezemolo individua i colpevoli

Il bolognese parla con l’amaro in bocca per i risultati della Scuderia modenese. L’ex Presidente Ferrari a margine dell’anteprima di, ‘Luca: Seeing Red’ documentario dedicato alla sua vita, film di apertura del festival ‘Visioni dal Mondo 2025’, ha annunciato: “Una delle cose che ho imparato da Ferrari e che ho sempre messo in pratica è che quando si vince bisogna lavorare ancora di più, oggi che non si vince a maggior ragione. Bisogna scegliere le persone giuste, io avevo delle persone validissime, numeri 1 e numeri 2“.

“Si fanno degli annunci che spesso creano eccessive aspettative, prima facciamo i risultati poi facciamo gli annunci – ha aggiunto Montezemolo – La Ferrari è tanti anni che non arriva nemmeno all’ultima gara con un pilota che può vincere, io mi auguro che le cose cambino prima di tutto per quelle persone che erano a Monza e che continuano ad avere una fede incrollabile. Ritengo che la Ferrari di oggi abbia ancora più responsabilità nei loro confronti“. Una frecciatina diretta a John Elkann e alle sue scelte sbagliate da Presidente del Cavallino.