L’auto straniera più amata dagli italiani è in promozione: offerta incredibile, ora è un affare e la fanno GPL

Il mercato delle auto alle nostre latitudini sta soffrendo di una crisi con pochi precedenti storici. La best seller almeno scende sotto il muro dei 15.000 euro con una promo da cogliere al volo.

Il settore automotive, soprattutto in Europa, è nel caos. Individuare le cause multifattoriali di una crisi così profonda non è semplice, ma noi ci proviamo insieme a voi lettori. Al primo posto c’è l’aumento, negli ultimi tempi, del costo delle automobili, a volte del tutto ingiustificato, basta fare un confronto con i listini di pochi anni fa. In secondo luogo le normative europee sempre più stringenti che polverizzano l’idea di una neutralità nelle scelte, di fatto per la Commissione europea le auto del futuro saranno solo a pile, salvo ripensamenti.

In terzo luogo l’automobile sta perdendo di fascino agli occhi dei giovani, che guardano all’auto più come un semplice mezzo di trasporto e non come uno status symbol. Dacia è una delle poche Case costruttrici che ha saputo con intelligenza ed esperienza farsi interprete del sentimento collettivo affrontando la crisi del settore con offerte appetitose a partire dal prezzo di listino. Questa filosofia aziendale ha permesso degli ottimi risultati di vendita, anno dopo anno, e sono i dati a parlare: con 268.101 unità vendute nell’ ultimo anno.

L’offerta Dacia che mancava

Regina incontrastata è la Sandero Streetway, un SUV di medie dimensioni che incarna il desiderio di molti automobilisti grazie alle dotazioni tecniche e alle soluzioni innovative: è equipaggiata con un motore GPL Eco-G che offre una spesa in rifornimento minore del 30% rispetto al corrispettivo a benzina e riduce in maniera considerevole le emissioni inquinanti.

Un’auto che mette alla guida migliaia di giovani che sognano in grande. Il che è possibile grazie al prezzo e alle offerte della Casa romena: in promo a 13.950 euro, ma con un finanziamento da sottoscrivere per ottenere lo sconto. La formula prevede un anticipo di 4.500 euro e il pagamento di 35 rate da 105,93 euro al mese con tasso fisso al 6,99% e TAEG al 9,57%, più un maxi canone finale di 7.951,50 euro, equivalente al Valore Futuro Garantito. Il futuro dell’auto in Europa è per molti alla guida di una Dacia.