Dacia e l’offerta folle per il modello più amato: c’è anche a GPL e la rata è bassissima

Il marchio romeno non frena la propria crescita con tantissime novità promosse a un prezzo conveniente. Ecco il leasing a 150 euro per la bestseller Dacia.

Il boom di Dacia non si arresta anche grazie a promozioni straordinarie nel car market europeo. “L’obiettivo per il 2025 è di raggiungere le 700.000 unità vendute e nel primo semestre dell’anno siamo a metà strada”, ha annunciato Frank Marotte, Direttore Marketing, Vendite e Operazioni del brand, nel corso di un incontro con la stampa. Nel primo semestre 2025, infatti, le vendite globali hanno raggiunto quota 356.084 esemplari, solo -0,7% rispetto al primo semestre 2024. Dati impressionati per una quota mercato pari al 4,1%.

In Europa, le vendite di Dacia sono cresciute dell’1,1% per un totale di 308.957 immatricolazioni e una quota di mercato del 4,5% (in crescita di 0,1 punti). Nel 2024 le vendite globali avevano toccato quota 676 mila esemplari. Con 151.948 veicoli venduti nel mondo nel primo semestre 2025, Dacia Sandero si trova sempre al primo posto per essere il modello più venduto in Europa, confermando il trend del 2024.

La promo della Dacia Sandero in Italia

Per comprare la tuttofare romena occorre attendere il momento più opportuno. La Sander parte da un prezzo di 13.950 euro nella versione base a benzina, ma che è disponibile anche come auto a GPL. Equipaggia un motore a 3 cilindri da 999 cc di cilindrata, con 101 cavalli di potenza massima, per una top speed di 174 km/h. Il prezzo base di questa variante bi-fuel benzina-GPL è di 14.750 euro, ma ora c’è un’offerta che non potrete rifiutare.

Con la crisi economica sempre meno clienti comprano auto nuove e si è diffuso il fenomeno del leasing. Il colosso romeno, rientrante nella famiglia Renault, sta cavalcando questo hype. La Dacia Sandero GPL può essere tua a leasing con 47 rate mensili da 150 euro, con TAN contenuto allo 0,99% e TAEG al 2,12%. Poi è previsto un valore di riscatto pari a 9.586,61 euro per chi volesse acquistare definitivamente la Sandero, il che non è assolutamente obbligatorio. Per approfittare dell’offerta c’è tempo sino al primo di settembre. Mancando pochi giorni alla fine della promo occorre fare in fretta se si vuole guidare in autunno una comoda Sandero.