Deciso il futuro di Leclerc? L’ex F1 è certo di ciò che farà Charles ed infiamma i tifosi della Ferrari

Charles Leclerc ha sempre dichiarato di voler vincere il titolo mondiale al volante della Ferrari, ma gli anni passano e le possibilità diminuiscono. Un ex pilota italiano di F1 continua ad aver fiducia nel suo sogno.

Dopo il deludente fine settimana di Monza, la Ferrari si lecca le ferite in attesa del ritorno in pista a Baku, un tracciato dove il Cavallino ha un record non proprio invidiabile. Qui sono state ottenute ben cinque pole position, ma senza mai riuscire a trasformarle in vittoria. Nel 2018 fu Sebastian Vettel a scattare davanti a tutti, mentre Charles Leclerc è partito al palo nelle ultime quattro stagioni, ma il successo gli è sempre sfuggito.

Lo scorso anno fu beffato dalla McLaren di Oscar Piastri, che lo scavalcò dopo il pit-stop, riuscendo poi a difendere alla grande la prima posizione per tutta la gara. Considerando il livello di competitività della SF-25, pensare di ripetere una lotta al vertice di quel livello appare utopistico, anche se Leclerc ha sempre fatto la differenza tra i muri di Baku. Nel frattempo, in relazione al futuro del monegasco, Riccardo Patrese crede che resterà alla Ferrari, provando a vincere il titolo al volante di una monoposto del Cavallino.

Leclerc, per Patrese resterà alla Ferrari per vincere il titolo

Intervistato da “Adventure Gamees“, l’ex F1 Riccardo Patrese si è espresso sul futuro di Charles Leclerc: “Per come la vedo io, Charles rimarrà a Maranello per il prossimo futuro, merita la possibilità di vincere un campionato con loro. Credo che il suo futuro sia Ferrari, Ferrari, Ferrari! Conosce bene ogni aspetto della squadra, anche se ha meno esperienza rispetto a Lewis Hamilton. Mi auguro che riescano a trovare una soluzione per essere più felici il prossimo anno. Se Charles avesse dalla sua una vettura competitiva e vincente, sarebbe abbastanza bravo da puntare al titolo, su questo non ci sono dubbi. Sappiamo che è veloce, anche se a volte fa degli errori per cercare di compensare le prestazioni deludenti della vettura“.

Patrese ha poi aggiunto: “Leclerc avrebbe già meritato una possibilità di lottare per vincere il mondiale, ma non l’ha ancora mai avuta. Dunque, è di un umore diverso rispetto a Lewis, anche se penso che lo stesso Hamilton, con la macchina giusta, possa tornare ad essere quello che abbiamo visto in passato e tornare a vincere dei campionati. Solo in quel momento vedremo il vero Hamilton. Charles ha già raccolto delle vittorie, ma è il titolo che fa la differenza per un pilota“.