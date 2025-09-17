Il gesto di Charles Leclerc ai tifosi: il ferrarista pretende rispetto (VIDEO)

Al matrimonio di suo fratello, Charles Leclerc non sembra aver apprezzato i cori che sono arrivati nella sua direzione da parte dei tifosi della Ferrari.

Charles Leclerc si è confermato uomo simbolo della Scuderia Ferrari anche nel 2025 con il pilota più vincente della storia della F1 al suo fianco. Il monegasco ha retto all’impatto psicologico di avere un 7 volte iridato in squadra, non lasciandosi mai intimidire. Proprio il focus mediatico sull’anglocaraibico è servito per scacciare un po’ di pressione e i risultati in pista sono stati positivi per lo scarso livello della SF-25.

La Ferrari non ha ancora vinto un GP quando si sarebbe dovuta giocare il mondiale contro la McLaren. I proclami non sono stati rispettati, ma Leclerc non si è demoralizzato. In 7 anni trascorsi a Maranello conosce come pochi la realtà delle cose e le aspettative del tifo italiano. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha commesso un grave errore a far nascere un sogno mondiale, a inizio stagione, quando non c’erano nemmeno i riscontri sulla SF-25.

Se nel 2024 la Rossa era arrivata in bagarre con i papaya boys per la conquista per titoloni costruttori nell’ultima tappa di Abu Dhabi, in questa annata la McLaren ha surclassato tutti, comprese RB e Mercedes. Almeno Verstappen e Russell sono saliti sul gradino più alto del podio, sfruttando i pochi passaggi a vuoto di Oscar Piastri e Lando Norris. Leclerc ha registrato 5 podi, mentre Lewis Hamilton nelle sfide domenicali non è mai andato oltre la quarta posizione.

Il gesto ai fan di Charles Leclerc

Il ferrarista in 8 anni di F1 ha colto appena 8 vittorie. Questo dato dovrebbe far riflettere sulla penuria di possibilità tecniche che ha avuto nel suo percorso in Ferrari. Nel 2026 sarà il terzo cambio epocale di regole nel giro di pochi anni. Il principino di Monaco spera di mettere le mani su un bolide super competitivo perché avrebbe dell’assurdo ancora un ciclo tecnico di difficoltà rispetto ai competitor.

Visualizza su Threads

Intanto, presente al matrimonio di suo fratello Lorenzo con Charlotte Di Pietro, 27enne di origini salentine, nella chiesa di Santa Croce di Lecce, il pilota della Ferrari ha avuto un’accoglienza sin troppo calorosa. Sono partiti dei cori e, come potete vedere in alto, Charles ha rimandato certe manifestazione d’affetto in un altro momento, non volendo infastidire il momento speciale degli sposi. I festeggiamenti sono poi proseguiti a Palazzo Tamborino Cezzi, per la cena, e a Palazzo Maresgallo, per il dopo-cena.