Ferrari, Leclerc annuncia le piste dove la SF-25 sarà competitiva: c’è però un aspetto che fa tremare i tifosi

Charles Leclerc non ha potuto nulla per competere per la vittoria a Monza, a causa di una Ferrari semplicemente non all’altezza. Il monegasco analizza la parte finale di stagioni e le residue speranze.

L’ennesima stagione deludente, fatta di delusioni e di promesse non mantenute, sta per volgere al termine per Charles Leclerc e la Ferrari, che ancora sono a secco di vittorie in questo 2025. Il monegasco ha chiuso a 25 secondi da Max Verstappen a Monza, un risultato molto deludente, che lo ha visto giungere fuori dal podio, alle spalle anche delle due McLaren, meno irresistibili del solito sul velocissimo tempo della velocità. Nonostante questo, lui e Lewis Hamilton non hanno potuto nulla, dovendosi arrendersi alla scarsa competitività della SF-25.

Dopo Monza, arrivano alcune piste molto gradite a Leclerc, come quella di Baku, dove il monegasco ha ottenuto la pole position nelle ultime quattro edizioni, ma senza mai riuscire poi a vincere. Charles sa benissimo che per la Ferrari sarà dura pensare di vincere anche una sola gara, e le migliori occasioni arriveranno proprio tra Baku e Singapore, senza dimenticare Las Vegas a fine anno. In ogni caso, viste le forze in campo in questa stagione, la Scuderia modenese non sarà mai la grande favorita.

Ferrari, per Leclerc la SF-25 resterà comunque terza forza

Dopo il deludente Gran Premio d’Italia, Charles Leclerc ha parlato delle piste che potrebbero maggiormente adattarsi alla Ferrari ed al suo stile di guida in questo finale di stagione: “Baku è una pista che mi piace molto, in passato sono sempre andato molto forte lì. In gara si possono fare sorpassi in maniera facile, e se non hai il passo te ne accorgi. Dunque, non sarà facile, poi andremo a Singapore, dove le qualifiche sono molto importanti perché passare è difficile. Anche quella è una pista che apprezzo molto“.

Leclerc ha elencato tre tracciati dove si aspetta di essere competitivo, ma per questa Ferrari non sarà comunque semplice insidiare la McLaren e la Red Bull: “In generale, credo che le migliori piste saranno Baku, Singapore e Las Vegas, ma arriveremo a queste gare come terza forza. Non sarà affatto facile dare fastidio ai due team favoriti, anche se potremmo essere più forti e più vicini alla vittoria. Se, per qualche motivo, la Red Bull dovesse faticare, potremmo essere la seconda forza, ma non saremo mai la prima. Per questo, sarà comunque difficile per noi“.