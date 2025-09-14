Verstappen-Ferrari, è la scelta giusta? L’ex F1 non ha dubbi, tifosi in ansia

Max Verstappen ha aperto ad un futuro in Ferrari in occasione del GP d’Italia, affermando che andrebbe a Maranello solo per vincere. Secondo un noto ex pilota di F1, potrebbe essere la mossa più corretta.

Nonostante la pochezza di risultati ottenuti negli ultimi 17 anni, la Ferrari continua ad essere un punto di riferimento in F1, almeno in termini di fascino. Ed è così che, sovente, i grandi campioni delle varie generazioni vengono accostati al Cavallino, e dopo Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, ecco che arriva il turno del fenomeno di oggi. Max Verstappen è visto da molti come l’unica soluzione ai problemi della Rossa, ma chiaramente, potrebbe vincere a Maranello solo se ben supportato, magari portando con sé qualche tecnico dalla Red Bull.

Il quattro volte campione del mondo, in una stagione che lo vedrà quasi certamente abdicare dopo aver dominato la scena per diversi anni, ha dominato a Monza incantando il pubblico italiano, con un week-end da fenomeno assoluto. Battere le McLaren sembrava un’impresa impossibile, ma farlo con 20 secondi di vantaggio, dopo averle staccate sin dai primi giri, non era prevedibile. In tanti si augurano che il figlio di Jos possa sbarcare in Ferrari, e lui stesso, prima della tappa brianzola, non ha escluso questa possibilità in futuro.

Verstappen, per Ralf Schumacher è giusto andare in Ferrari

Rispondendo ad alcune domande su un possibile arrivo in Ferrari in chiave futura, Max Verstappen ha aperto a tale scenario, ma ad una condizione: “Se dovessi andare in Ferrari, non ci andrei solamente per guidare, ma per vincere, perché vedrei nella Ferrari la possibilità di lottare per la prima posizione“. Una mentalità vincente, esattamente quella che da troppo tempo manca a Maranello, e che la dirigenza attuale non ha alcuna intenzione di adottare. Eppure, secondo Ralf Schumacher, i tempi per il passaggio di Super Max alla Scuderia modenese sarebbero ora maturi.

Parlando a “SKY Sport F1 Deutschland“, il fratello del sette volte campione del mondo ha così affermato: “Ho avuto l’impressione che i tifosi potessero facilmente immaginare Verstappen al volante di una Ferrari. Credo che vedere Max in rosso possa essere la scelta giusta, sarebbe interessante“. Al momento, è difficile dire che l’olandese possa lasciare la Red Bull per la Ferrari, dal momento che a Maranello non c’è un progetto vincente. Quel che è certo è che a fine 2026 il contratto di Lewis Hamilton andrà in scadenza, ed in caso di mancato cambio di passo da parte del sette volte iridato, un rinnovo appare impossibile.