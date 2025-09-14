La nuova Lambretta torna sul mercato: look moderno e prezzo alla portata di tutti

Se siete rimasti affascinati dalla storia della Vespa, il marchio Lambretta è pronto a stupirvi con nuove colorazioni e una super offerta.

Le rivalità nascono per caso, sono giochi del destino dove per una coincidenza magica di tempi e situazioni due idee, due professionisti o due marchi si scontrano. La sintesi di questo pensiero è la sempre eterna rivalità tra due scooter storici che hanno scritto, grazie anche alla pubblicità e alla cinematografia, pagine di storia delle due ruote italiane: Vespa vs Lambretta.

Una rivalità di stile, accomunate dalla ribellione giovanile dei tempi che furono, dove la libertà e il suo messaggio si sbandieravano anche su uno scooter di piccola cilindrata. Lambretta mito nella storia dicevamo, cavalca i tempi con la sua linea e design del passato rivista e corretta con innovazione e tecnologia sbarcando sul mercato con un’offerta unica e irripetibile: Lambretta X125. Scopriamo insieme questo scooter che conserva il fascino vintage senza perdere colpi nel presente grazie a soluzioni moderne che rendono lo scooter già un classico moderno.

L’offerta della nuova Lambretta

Le soluzioni adottate sono il concentrato di esperienza ed innovazione nel campo delle due ruote: una classica sospensione anteriore a forcellone oscillante e ammortizzatori a doppio disco, un sistema di avviamento senza chiave, illuminazione a LED su tutti i lati, un display digitale multifunzione con tachimetro analogico. Sotto le scocche batte il cuore: un motore monocilindrico da 124 cc raffreddato a liquido che eroga 14,3 CV. È dotato di ruote da 12 pollici, freni a disco con ABS a doppio canale e un telaio resistente.

E’ il mezzo ideale per districarsi nel traffico cittadino con eleganza a tutte le ore e magari per brevi gite fuori porta la domenica. Il modello è disponibile in quattro colori: Super Black, Red, Cloudy Blue, Salmon Pink e Gemma White. Molteplici le possibilità di personalizzazione. Trova i consensi di un ampio pubblico anche femminile. Comodo e pratico anche con il passeggero. Il prezzo? 4.999 euro, in promozione fino al 30 settembre 2025 o fino a esaurimento scorte. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di possedere l’anti-Vespa più cool sul mercato.