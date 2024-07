Torna l’iconica Lambretta: le caratteristiche e il prezzo fanno impazzire i fan

La Lambretta, in passato, ha fatto sognare più generazioni e ora è pronta a tornare in una veste tutta nuova. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo modello.

Il nome Lambretta farà salire un brivido lungo la schiena a tutti i centauri che, con qualche ruga sul viso, si sono divertiti in un’epoca d’oro del Belpaese. Uno dei tratti distintivi dello scooter lombardo era il sound che usciva dagli scarichi, molti dei quali modificati. La bella vita era ancora più bella in sella ad uno dei modelli realizzati dall’industria meccanica Innocenti di Milano, nel quartiere Lambrate, da cui prese il nome.

La Vespa era già un mito italiano, ma i tecnici milanesi decisero di osare, creando uno stile inconfondibile. La Lambretta rispondeva, perfettamente, ad un uso urbano con le esigenze di un popolo che spingeva sul gas. Il prezzo era alla portata della fascia media e, soprattutto, era molto facile da guidare. Con questi presupposti il nuovo modello, creato dai nuovi proprietari del Gruppo KSR, è stato partorito per essere al passo con i tempi.

Se le moto alla spina vengono viste ancora con un certo sospetto dai puristi delle due ruote, il discorso circa gli scooter cambia. La Lambretta, infatti, venne alla luce per spostamenti comodi e rapidi in città. La Lambretta nacque nel 1947 dall’estro dell’ing. Pier Luigi Torre, specializzato nella meccanica, mentre Cesare Pallavicino curò il design. Il nuovo modello, nella veste elettrica, risponderebbe alle medesime caratteristiche del tempo, puntando tutto sull’agilità e l’eleganza.

Arriva la nuova Lambretta

Dai tempi d’oro dei modelli storici è cambiato tutto a livello motoristico. Il nuovo corso Lambretta si chiama V-Special 50 e si tratta di un ciclomotore 50cc, con motore monocilindrico 4 tempi da 3 CV di potenza. Presenta un consumo di soli 2,3 litri per 100 km. Sul piano estetico è uno scooter moderno e molto chic. La ciclistica è caratterizzata da un freno a disco idraulico anteriore e un freno a tamburo meccanico posteriore. Da non sottovalutare la sospensione anteriore con forcella telescopica e un doppio ammortizzatore posteriore.

Il V-Special 50 ripropone il classico stile all’italiana, non sconfessando il DNA Lambretta. Il mix tra forme sinuose nella zona posteriore e quelle più spigolose e dritte nella parte anteriore vi catapulteranno in una calda giornata estiva sulle coste italiane. La nuova Lambretta è disponibile in quattro diverse tonalità, con la sella nera, verde e gialla, in bianco con la sella rossa e in nero con la sella marrone. Prezzo? A partire da 3.199 euro.