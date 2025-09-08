L’ex campione di F1 annichilisce Leclerc: parole durissime per il monegasco della Ferrari

Charles Leclerc sta vivendo l’ennesima stagione deludente al volante della Ferrari, ed un ex campione del mondo di F1 ha usato parole molto dure sul monegasco. Ecco le sue dichiarazioni.

La F1 ci ha regalato un week-end carico di emozioni in quel di Monza, dove si è disputato il Gran Premio d’Italia. Nonostante sia stata protagonista di una stagione da incubo, la Ferrari ha nuovamente ricevuto tanto affetto da parte dei tifosi, da troppo tempo presi in giro da una dirigenza che non ha il minimo interesse nel rinforzare un team allo sbaraglio. Charles Leclerc, pur non affermandolo a parole, appare stanco, consapevole del fatto che con questo team ci sarà ben poco da sperare in chiave futura.

Come si può pensare che la Ferrari diventi un’auto da mondiale nel 2026, con regolamenti del tutto nuovi? Anche la gestione di Frederic Vasseur si è rivelata un buco nell’acqua, e solamente alcune circostanze favorevoli ed errori della McLaren avevano portato alla quasi conquista del titolo costruttori lo scorso anno, poi comunque perso per 14 punti. Leclerc è ormai ridotto alla condizione di eterna promessa, con il rischio di restare incompiuto.

Leclerc, per Villeneuve non vincerà mai il mondiale

Parlando ai microfoni di “SKY Sports F1 UK“, Jacques Villeneuve ha analizzato il periodo nero di Charles Leclerc, condannato a guidare una Ferrari mai realmente performante: “Da quello che posso vedere, Charles è frustrato perché sta iniziando a capire che non diventerà mai campione del mondo. Ormai è in Ferrari da molto tempo e la sua stella sta tramontando, la situazione è peggiorata. Il prossimo anno ci saranno delle regole del tutto nuove, e di solito non è quello il momento in cui la Ferrari dà il meglio di sé. Per lui, dunque, è una situazione molto difficile“.

Villeneuve ha poi sottolineato le differenze nello stato d’animo tra Leclerc e Lewis Hamilton, basate principalmente sul palmarès che quest’ultimo può vantare, dimostrandosi, inoltre, profetico sulle difficoltà che la Ferrari ha vissuto anche a Monza: “Almeno Lewis può contare sul fatto di essere un pluricampione del mondo, quindi non importa se la sua stella diminuisce. Sarà sempre una stella globale, che va oltre la F1. A Monza non mi aspetto proprio nulla dalla Ferrari, normalmente qui avevano un motore o una macchina speciale, ma ormai sono el tutto fuori strada. La macchina non funziona, di solito a Monza hanno un piccolo extra, ma non basterà di certo“.