“Io ti ammazzo”, Fiat Uno Turbo e un’Abarth 595 a sportellate: l’autoscontro fa il giro del mondo (VIDEO)

Due proprietari di Fiat hanno perso la testa e hanno dato vita a una sfida molto rischiosa. Le immagini hanno fatto scalpore.

Vedere troppe sfide del Motorsport in TV può dare alla testa. Sono tantissimi gli automobilisti che si improvvisano piloti per diventare in realtà dei pirati della strada. Rage Road era un videogame piuttosto noto, ma anche un comportamento riconosciuto aggressivo o rabbioso manifestato da conducenti in strada. In cosa si sostanzia? Atteggiamenti maleducati ed espressioni verbali ingiuriose, condite da minacce, urla rivolte ad altri automobilisti, motociclisti, ciclisti o pedoni.

La maggioranza della popolazione è frustrata e conduce una vita triste. La rabbia si trasforma spesso in qualcosa in più e al volante si vedono gli effetti di persone poco serene. Basta una parolina per portare ad alterchi, danni fisici, sino ad arrivare a collisioni come i film di Hollywood. A tutto questo si è aggiunto anche l’elemento telefonino che porta le persone a filmarsi al volante delle proprie auto.

Vi sono tanti atteggiamenti sbagliati che si possono manifestare in strada, come la possibilità di tagliare la traiettoria agli automobilisti, suonare il clacson in modo ripetuto ed esagerato, lampeggiare i fari con insistenza, sino ad arrivare a sterzate brusche per mettere in pericolo l’altro conducente. In base a una analisi condotta dalla AAA Foundation for Traffic Safety, con riferimento ai registri della polizia a livello nazionale nella seconda metà degli anni ‘90, negli Stati Uniti sono in media si verificano più di 1.250 episodi di rabbia al volante all’anno. Figurarsi oggi dove i giovani sono ancora più arrabbiati.

Lo scontro in Fiat

Prendete una vecchia Uno con un motore Turbo che sul suo cammino si trova una Abarth 595 e, in un contesto ignorante, il gioco è fatto. Nel video che vedrete in basso, postato sul canale Instagram racingmdz, l’automobilista al volante dell’Abarth ingaggia, senza alcun senso, il duello con la Uno. Il conducente della storica Fiat ha iniziato a spingere al massimo l’acceleratore per tenerlo dietro. All’improvviso incomincia una drag race pericolosissima su una strada pubblica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da [🇪🇸] Madrid, Spain (@racingmdz)

Il testa a testa a full gas avrebbe potuto avere delle conseguenze fatali non solo per i due protagonisti. Il conducente sulla Fiat Uno, con la telecamera interna, ha urlato: “Ti ammazzo, io ti ammazzo”. Quello sull’Abarth che non ha rispettato nemmeno le basilari regole del Cds, probabilmente, aveva lampeggiato e voleva spazio libero nella corsia di sorpasso. In ogni caso la gente è matta e non si rende conto dei pericoli.