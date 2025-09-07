F1, la rabbia social del campione Ferrari: non è stato “invitato”, infuria la polemica

La Ferrari è il team più vincente nella storia della F1, e qualsiasi pilota abbia vinto un titolo con la Rossa può essere considerato una leggenda. Tuttavia, durante l’estate c’è stata una clamorosa dimenticanza.

La F1 è di scena a Monza in questo fine settimana, dove la Ferrari era la grande attesa, ma la qualifica non ha portato i risultati sperati. Il Cavallino attende da troppi anni il proprio riscatto e continua a deludere le aspettative, come del resto ci ha raccontato questo 2025. Dopo aver sfiorato il titolo costruttori lo scorso anno, perso per soli 14 punti a vantaggio della McLaren, la Scuderia modenese ha del tutto sbagliato il progetto, presentando una SF-25 non all’altezza.

La Ferrari non sembra più in grado di vincere, ma la sensazione è che, più di ogni altra cosa, manchi l’interesse nel farlo, un aspetto che non può passare inosservato. L’ultimo campione del mondo è stato Kimi Raikkonen, iridato nel 2007, ben 18 anni fa, ed il digiuno è destinato a continuare ancora a lungo, dal momento che il team attuale non pare di certo in grado di poter competere per il vertice anche nel prossimo futuro. Lo stesso Raikkonen, qualche settimana fa, si è reso protagonista di una curiosa polemica.

Ferrari, Kimi Raikkonen non è stato invitato a Goodwood

Ogni anno, nel mese di luglio, va in scena una splendida manifestazione nel cuore dell’Inghilterra, vale a dire il Goodwood Festival of Speed. Qui è possibile ammirare le auto che hanno fatto la storia del mondo del motorsport, che si esibiscono facendo suonare i loro motori, e spesso, troviamo anche personaggi leggendari. Nell’edizione 2025, è stato organizzato un vero e proprio tavolo di leggende della F1, come potete vedere in questa foto. Presenti infatti ben 14 campioni del mondo del Circus, tra i quali Alain Prost, Jackie Stewart, Nigel Mansell, Mario Andretti, Mika Hakkinen e molti altri ancora.

Circa un mese più tardi, l’account ufficiale della F1 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto di questa rimpatriata, alla quale era però assente Kimi Raikkonen, campione del mondo, come detto, nel 2007 al volante della Ferrari. Al contrario di quanto accadeva nel suo passato da pilota, quando evitava ogni tipo di polemica, il finlandese ha commentato il post, affermando: “Thanks for the invite“. Nel suo commento c’è ovviamente una vena ironica, dal momento che ha voluto sottolineare il fatto di non essere stato invitato. L’account del festival di Goodwood lo ha invitato a tornare per l’edizione prevista per il prossimo anno.