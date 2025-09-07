F1 GP Italia, Gara: Verstappen più forte della noia a Monza, Ferrari umiliata a casa propria

La F1 scalda Monza con il Gran Premio d’Italia, dove si impone Max Verstappen, mai realmente impensierito dalle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. La Ferrari non si è mai vista e chiude solo quarta con Charles Leclerc.

Dopo un digiuno durato per quattro mesi, Max Verstappen è tornato alla vittoria imponendosi al Gran Premio d’Italia, ponendo fine alla striscia vincente della McLaren. Il campione del mondo, al volante di una Red Bull che ha azzeccato un assetto perfetto per la RB21, è stato letteralmente inarrivabile, imprimendo un ritmo da qualifica dopo aver battagliato con Lando Norris nelle prime fasi.

Nella lotta mondiale, Norris si porta a -31 da Oscar Piastri, avendo chiuso al secondo posto davanti al compagno di squadra dopo il disastro all’ultimo pit-stop. Una sosta lenta per Lando aveva portato il leader iridato a perdere la piazza d’onore, ma la squadra si è fatta sentire chiedendogli di cedere nuovamente la posizione. Impressionante, in ogni caso, il fatto che Verstappen abbia vinto con una ventina di secondi di vantaggio sulle MCL39, non irresistibili sul tracciato più veloce del calendario di F1.

Dietro ai primi tre, troviamo la Ferrari di Charles Leclerc, solo quarto a mezzo minuto dalla vetta. Sesto, invece, Lewis Hamilton, alle spalle della Mercedes di George Russell. La SF-25 non è mai stata della partita, una brutta figura sulla pista di casa che non salva, dunque, una stagione nera per la Scuderia modenese. Il settimo posto è appannaggio di Alexander Albon al volante della Williams, autore di una splendida gara di rimonta, mentre Gabriel Bortoleto con la Kick Sauber è ottavo. Male Andrea Kimi Antonelli, solo nono dopo una brutta partenza. La Racing Bulls di Isack Hadjar chiude la top ten.

F1, la Ferrari non è mai stata della partita

L’inizio del Gran Premio d’Italia è scoppiettante, con i primi quattro che ci regalano una sfida esaltante. Max Verstappen taglia la Prima Variante e cede la posizione a Lando Norris, per poi riprendersi la vetta, mentre Charles Leclerc ingaggia un bel duello con Oscar Piastri. La scelta aerodinamica della Ferrari non paga minimamente, mostrando un ritmo non all’altezza del due di testa e ritrovandosi costretto a soffrire nella parte centrale.

Dopo cinque giri, il monegasco deve cedere il passo al leader del mondiale, venendo messo sotto attacco da George Russell, mentre è stata pessima la partenza di Andrea Kimi Antonelli, scivolato al decimo posto. Dopo un inizio esaltante, Verstappen scappa via seminando le due McLaren, che a Monza sembrano in difficoltà a tenere il passo della Red Bull del campione del mondo.

Antonelli riesce a scavalcare Yuki Tsunoda, portandosi in nona posizione, ma per il resto, il Gran Premio d’Italia regala pochissime emozioni. Tutti si spingono abbondantemente oltre il 30esimo giro per effettuare la sosta, ed è Leclerc il primo dei big a montare la gomma Dura. Verstappen rientra al 37esimo passaggio montando a propria volta la gomma Dura, senza prendersi rischi.

Disastro in McLaren al pit-stop di Norris, con un ritardo sull’anteriore sinistra che porta il britannico a perdere la seconda posizione a vantaggio di Piastri. Il team di Woking fa cedere la posizione al leader iridato, per poi concludere alle sue spalle. L’olandese vola a vincere centrando la sua terza affermazione stagionale, ma la F1 deve riflettere sull’ennesima gara noiosa, in cui non è accaduto assolutamente nulla se non nei primi giri. Norris chiude sul podio e si riporta a -31 da Piastri, la Ferrari delude e chiude quarta con Leclerc e sesta con Lewis Hamilton. Prossimo appuntamento a Baku tra due settimane.