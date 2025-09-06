Hamilton polemico contro la FIA, ma poi arriva la promessa ai tifosi Ferrari: Sir Lewis fa sognare

Lewis Hamilton ha aperto bene il fine settimana di Monza con il miglior tempo nelle prime prove libere, ma non ha usato parole gentili per descrivere la propria frustrazione contro la penalità in griglia.

Il Gran Premio d’Italia entra nel vivo in queste ore, e la speranza dei tifosi Ferrari è che la SF-25 possa confermarsi competitiva su questa pista, dove l’efficienza e la velocità di punta fa la grande differenza. Lewis Hamilton ha ottenuto il migliore tempo nelle prime prove libere, seguito da Charles Leclerc, ma è ancora presto per capire se le Rosse potranno effettivamente essere della partita nella lotta per la pole position e per la vittoria.

Hamilton non vince a Monza dal 2018, e nel corso delle ultime stagioni ha fatto molto fatica a rendersi competitivo al volante della Mercedes. Per il momento, l’esperienza in Ferrari è stata molto deludente, ma c’è ancora tempo per dimostrare di essere un sette volte campione del mondo, con tutte le capacità per rialzarsi. Al GP d’Italia, Sir Lewis pagherà 5 posizioni di penalità in griglia, una sanzione comminatagli dai commissari per non aver rispettato le bandiere gialle domenica scorsa. La decisione non lo ha trovato concorde.

Hamilton, per Lewis la penalità in griglia è eccessiva

Nella conferenza stampa di Monza, Lewis Hamilton è apparso parecchio contrariato a seguito della penalità di 5 posizioni in griglia che dovrà scontare: “La penalità? Non so come la vedano gli altri piloti, io sono arrivato a casa, dopo essere atterrato con l’aereo, ed ho visto che era arrivato la penalità. Dal rapporto della FIA si vede come io abbia alzato il piede, ma secondo i commissari, non l’ho fatto abbastanza. Credo sia una penalità eccessiva anche a livello di punti sulla patente, e non è il massimo in vista della gara di casa con la Ferrari. Questo però mi motiva ancora di più per cercare di rimontare“.

Hamilton è comunque carico e vuole regalare ai tifosi della Ferrari una gara speciale: “L’approccio avuto a Zandvoort è stato perfetto, era stato tutto perfetto fino a domenica, poi il GP è stato deludente, anche perché di solito non commetto errori. Ho imparato ed ora dovrò seguire la direzione giusta in questo fine settimana. Darò tutto per i fan della Ferrari, anche se sin qui l’esperienza con la Rossa è stata come le montagne russo. Anche se siamo reduci da una domenica difficile, mi piace pensare che stiamo iniziando a vedere la luce, dobbiamo concentrarci sul presente, non voglio perdermi nulla della quotidianità, come l’affetto dei tifosi che c’è qui“.