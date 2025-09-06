F1 GP Italia, Qualifiche: Verstappen batte le McLaren con il record di Monza, la Ferrari prende un’altra sberla

La F1 disputa le qualifiche a Monza, dove la pole position è preda di Max Verstappen, con tanto di record della pista. Lando Norris precede Oscar Piastri, Charles Leclerc è solo quarto, con Lewis Hamilton che partirà decimo.

Qualifiche spettacolari a Monza, dove si disputa il Gran Premio d’Italia. Max Verstappen ha ottenuto la pole position girando in 1’18”792 al volante della Red Bull, piazzando anche il record della pista. Il quattro volte campione del mondo ha battuto per soli 77 millesimi Lando Norris, che ha vinto il duello interno in casa McLaren. Terzo Oscar Piastri, attardato di quasi due decimi rispetto al battistrada, ma comunque in marcatura rispetto al tandem di testa.

Scorrendo la classifica, troviamo la Ferrari di Charles Leclerc mestamente in quarta posizione, a 215 millesimi dalla pole position. Il monegasco aveva illuso i tifosi nelle prove libere ed anche nel primo tentativo del Q3, ma poi è emersa la poca competività della Rossa, confermata anche dal quinto posto di Lewis Hamilton, il quale scatterà dunque decimo data la penalità. Terza fila che diventa tutta Mercedes, con George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli, finalmente tornato competitivo. Bravissimo Gabriel Bortoleto sulla Kick Sauber, davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso ed a Yuki Tsunoda, che ha completato la top ten.

F1, la Ferrari non va oltre la seconda fila con Leclerc

A Monza vanno in scena le qualifiche del Gran Premio d’Italia, sul tracciato più veloce del mondiale. Il Q1 si svolge senza intoppi, con l’eliminazione di Isack Hadjar al volante della Racing Bulls che è un primo colpo di scena. Il francese, dopo il podio di una settimana fa, non Hat trovato la performance necessaria dalla sua monoposto. Addirittura ultimo il compagno di squadra Liam Lawson, dietro alle Alpine di Franco Colapinto e Pierre Gasly. Eliminato anche Lance Stroll, solo 17esimo sulla sua Aston Martin.

Q2 ad alta tensione per Lando Norris, che dopo aver abortito il primo tentativo per un lungo in Prima Variante, riesce a salvarsi a tempo scaduto. Eliminate le due Haas di Oliver Bearman ed Esteban Ocon, 11esimo e 15esimo. Non ce la fa neanche Nico Hulkenberg con la Kick Sauber, in 12esima piazza, davanti alle deludenti Williams di Carlos Sainz ed Alexander Albon, che nelle libere erano andate molto forte, per poi non confermarsi in qualifica.

Il Q3 vede Max Verstappen siglare la pole position con tanto di record della pista, davanti a Norris ed Oscar Piastri. Ancora una volta, la Ferrari delude le aspettative e Charles Leclerc non va oltre la quarta posizione, davanti a Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, dunque, partirà decimo vista la penalità di cinque posizioni in griglia. Alle 15:00 di domani la partenza della gara.