FIAT Panda anni ’80 stravolta e resa super tecnologica: messa così coglie un record storico

Vi sono imprese che meritano di essere raccontate. Due ragazzi italiani hanno intrapreso un viaggio intorno al mondo, mettendo a dura prova la storica Fiat Panda.

La storia che stiamo per raccontarvi ricorda un romanzo di grande successo, la bibbia per ogni motociclista “I viaggi di Jupiter” di Ted Simon. Un viaggio in moto intorno al mondo, che è anche un viaggio introspettivo nell’ animo umano.

Simile è il viaggio a bordo di una Panda super tecnologica modificata per attraversare il mondo arrivando a destinazione, al traguardo del Mongol Rally, dopo 17.000 km. Tutto parte da un’idea e da una sfida estrema. Nel Mongol Rally, infatti, attivo dal 2004, partecipano uomini con spirito di avventura. Dopo l’acquisto di una vecchia Panda 1100 per pochi centinaio di euro, è iniziato il progetto in officina di due amici con tanta fantasia, spirito di adattamento e un sogno percorrere Paesi lontani, dune e deserti a bordo dell’utilitaria più famosa in Italia.

L’avventura del Cyberpandino

Questi due ragazzi si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a costruire il loro progetto sulla base di quanto avevano tra le mani. Piano piano, il lavoro ha iniziato a dare i suoi frutti, i due giovani hanno installato una strumentazione digitale progettata ad hoc, accompagnata da un’interfaccia grafica sviluppata su un inedito sistema operativo Panda OS, sviluppato appositamente anche per dare vita a un sistema di infotainment artigianale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiat Panda 141 | Mongol Rally (@cyberpandino)

Hanno camperizzato l’auto caricandola del necessario per affrontare la sfida del viaggio, tra imprevisti e danni meccanici, sono partiti con il minimo indispensabile ed un sogno in tasca ribattezzando l’auto Cyberpandino. Non sarà una macchina cibernetica, ma se la Panda ha scorrazzato in giro per le città migliaia di mamme con i figli non può venire meno in un a sfida meno impegnativa, il giro del mondo.

Inarrestabile ed affidabile come poche la Panda ha superato tutti gli ostacoli arrivando a destinazione, attraversando 20 Nazioni, affrontando piste sterrate, deserti e montagne. Perchè nulla può fermare un sogno soprattutto se a bordo di una Panda.