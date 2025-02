FIAT, ma quante Panda esistono al giorno d’oggi? Facciamo chiarezza una volta per tutte

Il nome Panda non viene più associato ad un singolo modello, ed oggi vi sveleremo le differenze tra i modelli della FIAT. I dettagli.

La FIAT Panda è la più popolare auto che esista in Italia, e questa denominazione fece il proprio esordio sul mercato nel lontano 1980, quando fu lanciata la prima versione della citycar più amata nel nostro paese. La primissima generazione fu frutto della penna del grande Giorgetto Giugiaro, ed assunse subito una notevole popolarità. In seguito, nel 1983, venne al mondo la Panda 4X4, la versione a trazione integrale, che verrà riproposta anche nella nuovissima Grande Panda.

Abbiamo citato quest’ultima, che è stata svelata nel luglio dello scorso anno e che ora è ordinabile anche in Italia dopo il lancio avvenuto in questi giorni a Torino per quanto riguarda la stampa, ed oggi andremo a spiegarvi le differenze tra i vari modelli che si associano a questo nome. Si sente sempre più spesso parlare di FIAT Panda, Pandina e Grande Panda, e molti non hanno ancora chiara la differenza. Come vedremo, i modelli veri e proprio sono solo due e non tre, ed è arrivato il momento di fare chiarezza.

FIAT, ecco le auto associate al nome Panda

Nel febbraio del 2024 è stata svelata la FIAT Panda più tecnologica di sempre, vale a dire la nuova generazione della citycar, che continuerà ad essere prodotta ancora almeno sino al 2029 in Italia, nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Il prezzo parte da 15.900 euro, mentre la Pandina è la versione più accessoriata, e costa 18.900 euro come prezzo d’attacco. Dunque, la Pandina non è un modello a sé stante, ma è una versione più ricca della citycar. Questa è una differenza fondamentale, e siamo certi che d’ora in avanti non commetterete più l’errore di confonderle. A loro, con il nome Panda, si aggiunge anche un altro modello.

Stiamo parlando, ovviamente, della FIAT Grande Panda, SUV di Segmento B che parte da 18.900 euro nella versione ibrida e 24.900 euro in quella full electric. Tale modello viene prodotto a Kragujevac, in Serbia, ed ha una lunghezza di 3,99 metri contro i 3,68 della citycar, la Panda classica per intenderci. La versione ibrida ha un motore 1.2 da 100 cavalli di potenza massima, mentre l’elettrica tocca i 113 cavalli ed ha un’autonomia di circa 320 km. Ci auguriamo di essere stati chiari nella spiegazione delle differenze, in modo da non confondere più le Panda disponibili sul mercato.