Dacia Sandero con 3mila euro di sconto: ora la paghi quanto una Panda

In questo momento Dacia Sandero è uno dei modelli più venduti in Italia e in Europa. C’è però un’offerta davvero ottima, andrà a ruba.

Dacia Sandero da tempo ormai è diventata una vera e propria best seller in Italia. I dati di vendita sono davvero grandiosi per questa vettura che sta scalando la classifica e sta andando a prendere un mostro sacro come la FIAT Panda. Una delle ricette vincenti di questo modello è senza ombra di dubbio l’idea di non mollare il GPL.

Ad oggi, infatti, Dacia è rimasta una delle poche case costruttrici capaci ancora di produrre vetture GPL insieme a Renault con cui condivide la proprietà. La Sandero è sul mercato in due versioni, la Streetway, che è un po’ il modello base e la Stepway che somiglia un po’ di più ad un piccolo SUV. Anche per il mese d’agosto l’offerta di Dacia è davvero sensazionale.

Dacia Sandero: offerta con maxi rata finale

Il GPL, infatti, è un carburante green e questo permette alle vetture di usufruire degli incentivi statali che portano ad avere sulla vettura uno sconto di 3mila euro. Al momento la Dacia Sandero Streetway ECO-G Benzina e GPL è venduta ad un prezzo di partenza di 11.750 euro comprensivo degli incentivi statali, poco più quindi del costo di una Panda.

Si può optare per l’opzione finanziamento con maxi rata finale. Per fare ciò bisogna dare un anticipo di 1640 euro, poi 36 rate da 68,89 euro e una rata finale di 9.440 euro. L’offerta prevede un TAN del 5,99% e un TAEG dell’8,07%. Insomma davvero un buon affare che vi permetterà di avere una vettura di ottima fattura, performante e che consuma molto poco ad un prezzo contenuto. Dacia offre ai propri clienti anche tutti gli ADAS obbligatori del caso rendendo la vettura tecnologicamente molto avanzata.

La soddisfazione dei clienti per questo modello è molto alta visto che risulta essere uno dei più efficienti sul mercato. Le concessionarie sono già state prese d’assalto e c’è grande attesa per i prossimi modelli che Dacia presenterà sul mercato visto che questo Marchio sta prendendo sempre maggiore piede in Italia e in Europa.