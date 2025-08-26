Marc Marquez vuota il sacco sul fratello: “l’accordo” tacito tra i due è finalmente rivelato

Marc Marquez, sempre più leader della classifica, ha intenzione di aiutare suo fratello Alex, in difficoltà in queste ultime uscite stagionali.

Marc Marquez potrebbe festeggiare il titolo già nel Gran Premio di San Marino se dovesse continuare il suo inarrestabile ruolino di marcia. Nessuno sembra in grado di poter arrestare la sua impressionante crescita. Lo spagnolo ha vinto il settimo appuntamento di fila, facendo per la tredicesima volta in stagione la doppietta SR-GP.

E’ ovvio che Marc vincerà il suo nono riconoscimento iridato, pareggiando i titoli di Valentino Rossi. Non sarà più una questione di possibilità, ma di aritmetica. Marc Marquez, dopo il trionfo al Balaton Park, si sta preparando per Montmeló, un circuito che gli piace ma in cui ha vinto meno rispetto alle sue aspettative: “Mi piace perché è il mio circuito di casa, ma lo detesterei se fosse in un’altra parte del mondo. Ma, essendo il mio circuito di casa, è sempre un Gran Premio molto speciale. È uno di quelli con cui ho sempre avuto più difficoltà. Quest’anno ci presentiamo con una mentalità aperta, vediamo dove possiamo arrivare“, ha annunciato Marc come riportato su Motosan.es.

Le parole su suo fratello Alex Marquez

In merito al calo di performance di suo fratello Alex, Marc non ritiene che ci sia necessità di allarmarsi. Ha annunciato: “Niente, non sta succedendo niente. Si sta riprendendo dall’infortunio, che gli ha fatto perdere il ritmo. Poi è arrivato a Brno, ancora con quell’infortunio. Ha commesso un errore che lo ha penalizzato in Austria. È arrivato secondo alla sprint. La cosa più importante è che sia ancora secondo in campionato. Cercherò di aiutarlo a continuare a segnare più punti possibile. Proprio come lui aiuta me, ci aiutiamo a vicenda ogni fine settimana“.

Parole che non faranno felice Bagnaia, terzo alle spalle di Alex, che sta provando a rimontare in classifica. Marc ha dominato in lungo e in largo nel 2025 e ha lasciato le briciole al suo giovane fratello. Quindi non si può parlare di favoritismi, ma occorrerà valutare, alla luce di queste parole, cosa farà una volta che avrà suonato la sua nona sinfonia. Se batterà suo fratello di 10 punti al prossimo Gran Premio di Catalogna, avrà la possibilità di vincere il titolo già a metà settembre in Italia. Non stiamo dicendo che diventerà campione lì, ma la possibilità è concreta e sempre più vicina.