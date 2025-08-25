Marquez fa la storia della Ducati: raggiunta una leggenda, nel mirino ora c’è Bagnaia

Marc Marquez ha dominato la scena anche in quel di Balaton, nel ritorno della MotoGP in Ungheria. Per il nativo di Cervera è la decima vittoria stagionale, cosa che gli permette di scrivere un pezzo di storia.

Una spina nel fianco per tutti, una vera e propria forza della natura. Si potrebbe sintetizzare così quello che Marc Marquez sta mostrando durante la stagione di MotoGP targata 2025, la sua prima da pilota ufficiale Ducati. Da Aragon in poi, il nativo di Cervera ha vinto 7 gare ed altrettante Sprint Race di fila, portando a casa tutti i 259 punti disponibili in questo arco di campionato. Una volta compreso pienamente il funzionamento della Desmosedici GP25 e posto fine alle cadute, il #93 non ha più avuto concorrenza.

Il crollo di Pecco Bagnaia e la fase di calo del fratello Alex gli hanno permesso di ampliare ancor di più il proprio margine sugli inseguitori, che si è fatto imbarazzante. Alex è ormai a -175 da Marc, mentre Pecco paga 227 lunghezze, e considerando che Marquez ha toccato quota 455 punti, è ad un solo punto dal doppiare il compagno di squadra. Questi numeri parlano molto chiaro, e rendono bene l’idea di quanto sia stata ampia la differenza di performance sino a questo momento.

Marquez, raggiunto Stoner e -1 da Bagnaia

Con il trionfo di Balaton, Marc Marquez ha raggiunto Casey Stoner a quota 10 vittorie in una singola stagione sulla Ducati, eguagliando quanto l’australiano fece nel 2007, nell’anno del suo titolo mondiale. All’epoca, il nativo di Southport chiuse il mondiale a Motegi, nel week-end del Gran Premio del Giappone, con largo anticipo rispetto al gran finale di Valencia. Continuando con un ritmo di questo tipo, Marc potrebbe vincere il mondiale con sei gare di anticipo, in particolar modo in quel di Misano, il prossimo 14 di settembre. Le possibilità che ciò si verifichi sono sempre più elevate, ed il prossimo step sarà dominare anche a Barcellona.

Tutto finito? Neanche per idea, perché Marquez è a -1 da Pecco Bagnaia, recordman di vittorie in una sola stagione con la Ducati. Pensate che il tre volte campione del mondo ha stabilito questo primato giusto lo scorso anno, quando totalizzò ben 11 affermazioni, a cui aggiungere anche 7 Sprint Race. Nonostante questo, il rider nativo di Chivasso perse il titolo mondiale a favore di Jorge Martin, per via delle troppe cadute che alla fine gli costarono caro. Dal canto suo, Marc è ormai vicinissimo all’agognato nono alloro iridato.