MotoGP, Marc Marquez tende una mano a Bagnaia: arrivano parole inattese

Alla vigilia della tappa ungherese Marc Marquez ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti in merito a Pecco Bagnaia.

La situazione in Casa Ducati si è fatta incandescente a causa dell’enorme gap prestazionale che c’è tra i due piloti del team factory. Marc Marquez ha vinto per la prima volta al Red Bull Ring domenica scorsa, ma venendo da un filotto di 5 trionfi di fila. Bagnaia nell’intero arco del 2025 ha conquistato appena un successo, sul tracciato di Austin.

Dopo il pessimo weekend avuto in Austria Bagnaia si è stancato e si è lasciato andare a dichiarazioni che lasciano trasparire dei sospetti. L’italiano non si capacita come possa aver concluso a 12 secondi dalla vetta. Nelle tre precedenti edizioni il torinese aveva sempre ottenuto la prima posizione, mentre Marc non era mai salito sul gradino più alto del podio austriaco prima d’ora.

Le parole di Marc Marquez su Bagnaia

Bagnaia sta avendo pesanti problemi con la Ducati Desmosedici GP25. Ha chiesto aiuto alla squadra ma Tardozzi ha fatto capire che dovrà adattarsi al bolide. “Quando hai velocità, la strategia funziona; quando non ce l’hai, la strategia non funziona – ha affermato Marc Marquez come riportato su Motosan.es – È vero che abbiamo cercato un assetto di base che funzionasse; ha funzionato al Sachsenring, ha funzionato a Brno, ha funzionato qui: tre piste completamente diverse, con lo stesso assetto. Questo mi dà tranquillità, ma è vero che quando hai un motore, tutto è più facile. Mancano nove gare e devo essere concentrato al 100%. La parte più difficile sarà accettare che non potrò vincere sabato o domenica. Devo rimanere sveglio e capire che quando non puoi vincere, devi arrivare secondo o terzo. Succederà“.

“Bagnaia? È in difficoltà. È andato molto forte questo fine settimana, ma non so cosa sia successo in gara dopo. Ha talento; abbiamo guidato la Panigale, ed è stato molto forte al Balaton. Dimostrerà il suo talento sicuramente quando ritroverà il feeling, la Ducati lo aiuterà molto perché ha dato tanto in quel box. Ha vinto due campionati del mondo. Speriamo che Pecco arrivi forte a fine anno“, ha concluso Marc Marquez.