Pecco Bagnaia è stato protagonista di un’altra domenica nera in Austria, e le tensioni con la Ducati stanno arrivando alle stelle. Il tre volte campione del mondo si scaglia contro la sua squadra.

Dopo il fine settimana del Gran Premio d’Austria, Pecco Bagnaia è precipitato a -197 punti da Marc Marquez in classifica mondiale, uno scenario raccapricciante per il tre volte campione del mondo. Dopo un buon week-end nelle sessioni di prove, il rider nativo di Chivasso è completamente precipitato nella Sprint Race, a causa di un misterioso problema alle sue Michelin, che non è ancora stato spiegato nel dettaglio. Alla domenica, dopo un buon inizio ed un bel duello contro il compagno di squadra, la Ducati #63 ha iniziato a perdere prestazione, venendo infilata da tutti.

Sotto la bandiera a scacchi, Bagnaia non è andato oltre l’ottava posizione, un risultato a dir poco inaspettato viste le prestazioni che aveva mostrato in prova. Luigi Dall’Igna si è detto deluso dalla prova di Pecco, affermando che la sua gara è stata sottotono, mentre Davide Tardozzi ha ricordato come all’interno del box nessuno stia mettendo in discussione il suo talento. Tuttavia, Pecco è stanco di questa situazione ed ha deciso di esprimere la propria delusione contro la casa di Borgo Panigale, dalla quale ora pretende delle spiegazioni sensate.

Bagnaia, ora pretende una spiegazione dalla Ducati

Intervistato a “DAZN Spagna” dopo la fine della gara, Pecco Bagnaia ha dato sfogo a tutta la sua frustrazione, dimostrandosi incredulo per quanto accaduto: “Non sappiamo e non so cosa succede, sono lì che lotto dando il massimo, ma arrivo in ottava posizione con 12 secondi di ritardo. Faccio una grande fatica a seguire gli altri, ad inizio gara ho visto subito che gli altri facevano tutto meglio di me, nelle fasi di frenata, di uscita e di entrata. So che sono piloti forti, ma sono arrivato a 12 secondi su una pista dove sono sempre andato molto bene“.

Bagnaia si è scagliato apertamente contro la Ducati, invitando il team a fornirgli delle risposte sulle sue deludenti performance in pista: “Sono sempre stato concentrato, non ho mai perso la testa, do sempre il massimo ma sono arrivato dietro. Mi superavano, ancora una volta, tutti in uscita di curva, non riuscivo ad accelerare. Si tratta di una situazione particolare, spero che la Ducati me la possa spiegare, perché sto perdendo la pazienza. Se la squadra mi ha detto qualcosa? Sto aspettando, perché per il momento ancora non ho ricevuto risposte“.