Piaggio Beverly, la nuova offerta è un vero affare: fa correre tutti in concessionaria

Uno degli scooter più iconici della Piaggio è proposto in promo a una cifra allettante. Scopriamo tutte le caratteristiche del Beverly in offerta.

Nel variegato mondo dello scooter ci sono dei cult che hanno dato vita ad una saga che sembra infinita: SH – Beverly – Vespa sono solo alcuni nomi che hanno messo in sella generazioni di giovani e meno giovani, perchè offrono a dispetto dei tempi un prodotto sempre uguale a se stesso per originalità, identità ed affidabilità. E’ questione di feeling, ma Piaggio Beverly è un pezzo di storia delle due ruote a partire dal lontano 2001. Un quarto di secolo dove generazioni dopo generazioni, Piaggio, ha affermato la sua egemonia attraverso due ruote alte.

Il Beverly è riuscito a ritagliarsi, grazie ad innovazione e tecnologia, una fetta di pubblico importante, contrastando, non solo sul mercato italiano, la Honda. Ricetta magica fatta di design stilosi per gli amanti della funzionalità e della comodità. Scooter ideale per il tragitto casa lavoro, ottimo per qualche giro fuori porta, specialmente in estate. Piaggio lo sa, mettere in moto la passione durante i mesi estivi è possibile con delle belle iniziative. Presso le migliori concessionarie Piaggio, Beverly in versione 310 ie abs-asr è il protagonista di una grande offerta per il mese di agosto.

Piaggio, offerta top per il Beverly

Con due promo imbattibili facendo leva sul fascino senza tempo di uno scooter che si conferma anche per il 2025 tra i più amati della sua categoria. La prima offerta mette tutti d’accordo, lo scooter, di listino offerto a 5.799,00 euro, può essere acquistato in 36 rate mensili da 99 euro (TAN 7,898 %- TAEG 9,61%) con anticipo da 799 euro e maxi rata finale da 2.435,58.

Non finisce qui: Piaggio offre anche 500 euro di vantaggi come accessori, abbigliamento o spese di immatricolazione. La seconda soluzione, altrettanto interessante, è l’acquisto del veicolo con anticipo zero e 24 rate mensili ognuna da 241,63 euro (TAN 0,00% tasso fisso – TAEG 1,76% tasso fisso). Offerte con validità sino al 31 Agosto. Affrettatevi presso le concessionarie e non rinunciate a portarvi a casa il piacere di guida di uno scooter che vi darà la possibilità di spostarvi con classe e con uno stile sportivo tutto italiano, firmato Piaggio naturalmente.