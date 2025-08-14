Charles affronterà il 2026 come la stagione della verità. Il classe 1997, dopo una vita in Ferrari, si aspetta di lottare per il titolo.

Non è facile essere Charles Leclerc. Va bene il contratto faraonico con la Ferrari, la bella vita monegasca e una donna da copertina accanto, ma per raggiungere tutto questo ha dovuto sopportare una condizione che in pochi avrebbero tollerato. Basti pensare che dopo 7 mesi Lewis Hamilton è piombato in una crisi senza precedenti nella sua carriera ed è già sembrato demotivato e pronto a mollare. Farebbe male a chiunque tollerare 7 anni di fallimenti, di auto non competitive e di vittorie degli avversari.

Per il dopo Verstappen i fan della F1 si erano immaginati un Leclerc in lizza per la corona. Probabilmente il titolo andrà a Oscar Piastri, due anni e mezzo di attività nel circus, o a Norris, pilota discreto sul piano della velocità pura, ma non un talento cristallino come Charles. Così è la vita, il numero 16 per amore continua a lottare per la Rossa e getterà il cuore oltre l’ostacolo anche nelle restanti tappe della stagione. Il gap dalla vetta è già troppo ampio per sperare in una rimonta.

Il pilota monegasco avrebbe meritato almeno un successo, ma anche in Ungheria la concorrenza si è dimostrata superiore dal punto di vista tecnico. La SF-25 è una vettura con più problemi che qualità. Il focus si sposterà tutto sul 2026 con le nuove regole che dovrebbero riaprire i giochi.

L’ammissione di Charles Leclerc

Nel corso di una intervista con i colleghi di Autosprint il pilota ha dichiarato: “Voglio stare un po’ tranquillo, è importante avere il proprio universo. Adesso ci sono veramente pochi posti dove posso essere me stesso, vivere come un ragazzo normale con la propria famiglia. Riesco ad isolarmi quando facciamo qualche giorno di vacanza in barca, lontano da tutto e da tutti, vicino solo ai miei cari. Lì sono sicuro di essere solo con i familiari, il mio cane, la mia ragazza, è lì che sto bene”.

“Il mondiale è onestamente qualcosa di irraggiungibile, lo vedo molto difficile – ha confessato il driver della Scuderia – Nella classifica riservata ai Costruttori ci sono troppi punti da recuperare. Realisticamente, credo che il secondo posto tra i Costruttori sia un obiettivo al quale possiamo puntare”. Con Red Bull Racing e Mercedes che corrono praticamente con un solo pilota il titolo di vice campione è alla portata. L’obiettivo era il mondiale, non dimentichiamolo. Per Charles la speranza è sempre quella dell’anno venturo da quando corre in F1 al volante della Rossa.