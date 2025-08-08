MotoGP, Bastianini a cuore aperto sulla Ducati: la battuta su Dall’Igna e Marquez rivela tanto

Per il pilota del team Tech3 della KTM, Enea Bastianini, la possibilità di affidare la Desmosedici GP25 ufficiale a Marc Marquez nel 2025 è sembrata molto strana.

Enea Bastiani ha deciso di accordarsi con il team satellite della KTM quando ha trovato la porta chiusa della Ducati. I due anni nel team factory sono stati conditi da qualche risultato positivo, ma tra infortuni e sofferenze. In sostanza il potenziale di Enea sulla Rossa non è stato espresso nemmeno all’70%. La sella più ambita della griglia era riuscita a guadagnarsela con caparbietà correndo nel team Gresini Racing. Lo stesso che ha fatto da ponte dal mondo Honda a quello Ducati ufficiale per Marc Marquez.

Lasciare la Desmosedici GP24 non è stato facile per il Bestia. Nel 2024 aveva fatto un discreto campionato, chiudendo però alle spalle di Marc Marquez sulla GP23. Il suo primo anno da pilota ufficiale è stato segnato da infortuni. “Il 2023, per così dire, doveva essere il mio anno perché ero entrato nel team ufficiale, con una moto ufficiale e tutto il resto. Ho detto: ‘Dai, ci proveremo quest’anno [a lottare per il titolo]’. E invece, alla prima gara, era tutto finito“, ha sentenziato Enea in una intervista riportata su Motosan.es.

Le parole di Bastianini su Marc Marquez

“È stato un anno molto difficile – ha ricordato Enea in merito al 2023 – Mi sono rotto la spalla nella prima gara. Poi sono tornato, ma non ero al meglio, nemmeno al 70%. Sono riuscito a fare qualche giro, poi non avevo più forze. Poi è arrivata Barcellona e mi sono fatto di nuovo male. Sono stato costretto a fermarmi, perché ovviamente mi ero rotto il piede e la mano. La mia speranza di rimanere in Ducati è andata in fumo a Le Mans perché, purtroppo, sono rimasto senza benzina in qualifica. Avrei potuto partire davanti; invece, ho dovuto partire indietro, anche se avevo un buon passo e avrei potuto lottare per la vittoria“.

“Quelle gare sono state decisive per la scelta della Ducati, poi è arrivata la decisione di Gigi [Dall’Igna] di puntare su Marc Marquez. Ovviamente, in pochi se lo aspettavano perché Jorge [Martin] stava facendo una stagione incredibile ed era sempre in vantaggio. Poteva sembrare una scelta molto strana da parte di Gigi, e ovviamente oggi non gli si può dire nulla perché Marc sta andando fortissimo. Ma da parte mia, non c’è stato nulla nemmeno da parte sua; il rapporto è continuato senza intoppi e abbiamo concluso la stagione nel migliore dei modi“, ha concluso Enea.