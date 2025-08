Marc Marquez sogna la sua griglia MotoGP con le leggende assolute: schiaffo ad un campione italiano

La griglia attuale della MotoGP è tra le meno competitive di sempre. Ora capirete il perché, in base alle dichiarazioni di Marc Marquez.

Chi è cresciuto con straordinari interpreti come Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, fa fatica ad esaltarsi per le vittorie di Marc Marquez contro nessuna leggenda del motociclismo moderno. Per la prima volta da quando è stata creata la MotoGP in pista non ci sono due fenomeni autentici. Il valore assoluto di Pecco Bagnaia, due volte iridato in MotoGP, è emerso in questa prima annata in cui Marc Marquez lo ha surclassato.

Jorge Martin e Fabio Quartararo, due dei migliori interpreti degli ultimi anni, sono diventati campioni ma in un roster ideale dove si inserirebbero tra i nomi sopracitati? Di sicuro non in prima fila e nemmeno in seconda. E’ proprio questo aspetto che deve far riflettere gli appassionati. Marc Marquez, dopo 4 operazioni alla spalla destra e tutti i problemi fisici che ha subito, è molto più forte di tutti gli altri. Nel 2015 la classe regina era così competitiva che il catalano della Honda dovette perdere la faccia per inserirsi nella sfida tra i due alfieri della Yamaha, Valentino Rossi e Jorge Martin. La battaglia si concluse in favore del maiorchino, a causa del brutto fallo di reazione del Dottore a Sepang che gli determinò la partenza dall’ultima fila nella tappa finale di Valencia, ma quelli erano dei veri campionati e delle vere battaglie.

La griglia ideale di Marc Marquez

Sebbene Marquez abbia battuto ripetutamente Pedrosa, in una intervista concessa a TNT Sports, non nasconde il fatto che lo stile tecnico e preciso di Dani sia stato fondamentale nel plasmare il suo approccio al debutto in MotoGP. “Ho cercato di guidare come lui, ma con più forza e un po’ più di aggressività“, ha confessato l’ex pilota della Honda.

A completare la griglia ideale dell’otto volte campione del mondo ci sono pesi massimi come Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Casey Stoner e Mick Doohan. Tra loro solo Jorge Lorenzo ha battuto i top della MotoGP nel 2015. I due si sono anche battuti per il titolo del 2013, vinto da Marc in Honda da rookie. Marquez non ha dimenticato i canguri australiani, Doohan e Stoner, che fecero delle imprese in top class. Insomma ci sono tanti nomi, ma manca quello di un suo acerrimo rivale: Andrea Dovizioso. Quest’ultimo arrivò in 3 occasioni al secondo posto in Ducati, dando filo da torcere al miglior Marc Marquez di sempre.