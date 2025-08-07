L’ex Ferrari è una furia con Lewis Hamilton, tutta colpa sua: lo sta facendo agli uomini di Maranello

Le dichiarazioni rilasciate da Hamilton al termine delle qualifiche ungheresi hanno fatto il giro del mondo. Sono arrivate delle bordate.

Lewis Hamilton è stato fatto a pezzi dalla stampa dopo le parole rilasciate al ring delle interviste in Ungheria. Il dodicesimo posto in griglia contrapposto alla pole position di Charles Leclerc hanno alzato un polverone. L’anglocaraibico non si aspettava l’esclusione in Q2 e non ha rimontato in gara. Ha concluso su uno dei suoi giardini di casa al dodicesimo posto. La situazione si è fatta incandescente e Hamilton, frustrato e demotivato, ha ammesso che il problema è lui.

La SF-25 non è un’auto da P1, ma Leclerc è salito 5 volte sul podio. Hamilton, dopo la P1 nella SR cinese, non ha ottenuto risultati di spessore. Il terzo posto a Miami è sembrato casuale, mentre nelle sfide domenicali è sempre mancato il giusto impegno. Hamilton nel 2025 pare essersi messo in modalità pensione anticipata.

La bordata di Alesi a Hamilton

Negli ultimi anni Lewis aveva faticato anche in Mercedes. Erano arrivate prestazioni maiuscole, intervallate puntualmente da gare anonime. In vista di Spa l’anglocaraibico aveva dichiarato: “Lavorerò per cambiare le cose a Maranello, mi rifiuto di perdere come successo ad Alonso e Vettel”. Una settimana dopo, in Ungheria, Lewis ha ammesso: “Sono inutile, forse la Ferrari dovrebbe cambiare pilota”. Dopo 8 mesi a Maranello il pilota pare aver bisogno di uno psicologo molto bravo.

Jean Alesi, nell’articolo scritto per il Corriere della Sera, ha ammesso: “Penso che l’atteggiamento di Hamilton demoralizzi chi lavora attorno a lui. Senna o Schumacher non avrebbero mai detto cose del genere”. L’ex pilota del Cavallino, Jean Alesi, nella sua rubrica “Pit Stop” ha parlato anche di Leclerc. “Sembrava una commedia all’italiana, è diventato un film horror. Il motivo l’ha svelato Russell dopo aver osservato la macchina di Leclerc in pista (essere al limite con l’usura del fondo, ndr). Una Ferrari che fila sabato e poi la domenica non rende è ciò che più fa infuriare chi ama il Cavallino”.