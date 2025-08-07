La fotografia di una carriera irripetibile: Valentino Rossi raccontato con un aneddoto inedito

Di Valentino Rossi ne nasce uno ogni 100 anni nel mondo, se si è fortunati. La sua personalità ha cambiato l’intero motociclismo, avvicinando alla MotoGP bambini, adulti e anziani. La sua storia raccontata dalla superstar della fotografia.

Polaroid: scatti per immortalare il tempo, miti e leggende dietro la fotocamera di Gigi Soldano. Nel cinema c’è la fotografia di scena, nello sport anche, il compito di immortalare l’attimo prima della vittoria è affidato all’occhio del fotografo, nel motociclismo questo è avvenuto sin dagli esordi di Valentino Rossi grazie alla capacità e alla velocità di esecuzione negli scatti di un uomo dal volto da duro, che da oltre 40 anni documenta viaggi d’avventura e competizioni sportive estreme spesso al fianco di personaggi famosi del mondo dello sport, campioni e non solo.

Mettiamo insieme gli scatti, fotografia di quella che fu la prima vittoria in classe 125cc di un ragazzino prodigio, per tutti, grandi e piccini, Valentino. Il 18 agosto 1996, prima vittoria di Valentino Rossi nel Motomondiale, si scrisse una prima pagina di storia. Un talento fuori dal comune, l’uomo che ha portato il motociclismo ad un livello di notorietà mai conosciuto prima, anello di congiunzione tra il passato e il presente.

La cavalcata di Valentino Rossi

Ha trasformato la sua vita, vittoria dopo vittoria, in una favola moderna creandosi simpatie e molte antipatie tra i suoi avversari. Polaroid: Biaggi dominava in classe 250, mentre il buon Loris Capirossi già si era fatto conoscere per le sue doti, e poi c’era lui Mick Doohan, dominatore della classe regina. Il 1996 è un anno come tanti, ma nessuno, tranne Valentino, sa che la storia del motociclismo sta per cambiare a colpi di gas, in un caldo agosto, con ka prima delle sue 115 vittorie nel Motomondiale in oltre un quarto di secolo. In basso il video del canale BENZINE // Cosimo Curatola.

Gigi Soldano c’era con lo stesso fascino di oggi, lo stesso sguardo e la stessa professionalità. Il fotografo ha appena festeggiato 40 anni di corse, un testimone attento e silenzioso che ha raccontato 4 decenni del Motorsport e non solo. Un rapporto affettuoso, empatico, con Valentino Rossi. Dicevamo non solo MotoGP nella sua vita ma anche Dakar, tennis, e attori del cinema. Celebre è l’immagine scattata al vincitore di Wimbledon Jannik Sinner. Un profondo e sentito augurio va al nostro Gigi Soldano che ci ricorda di ricordare con le sue fotografie straordinarie.