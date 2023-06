Avete mai visto l’auto di Sinner? Un colosso della strada

Jannik Sinner possiede una splendida automobile dalle dimensioni davvero incredibili e il suo costo non è per nulla economico.

Per tanti anni l’Italia è rimasta ai margini del grande tennis internazionale, ma negli ultimi anni tutto è cambiato. Da Berrettini a Musetti passando per Jannik Sinner, quello che per molti potrà diventare il prossimo numero 1 dell’ATP mondiale.

L’altoatesino si trova da un anno nei primi 15 del mondo e alcune sue vittorie contro Alcaraz dimostrano il suo immenso talento. Alle volte è accusato di mancanza di grinta nei momenti caldi dei tornei, ma siamo comunque di fronte a un ragazzo molto giovane.

L’Italia sa di avere in lui la punta di diamante del suo tennis e lo deve coccolare e aiutare nel percorso di crescita. Il tennis si sa che è uno degli sport dove si possono ottenere i maggiori guadagni, soprattutto se si è uno dei migliori.

Sinner rientra nella categoria e per questo motivo non ha avuto grossi problemi ad acquistare una vettura davvero meravigliosa. Anche lui infatti si è lasciato incantare dal rombo dei motori e dalle quattro ruote, non badando a spese e rimanendo fedele all’Italia.

Nonostante in molti potrebbero pensare a una Ferrari o a una Lamborghini, Jannik per il momento preferisce rimanere su un altro marchio storico: l’Alfa Romeo. La casa lombarda ha sicuramente beneficiata della pubblicità che Sinner ha concesso allo storico marchio, con il ragazzo che più volte si è mostrato con la sua favolosa Stelvio Q4 Veloce.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce: il gioiello di Sinner

Jannik Sinner dunque ha deciso di promuovere il Made in Italy con una bellissima Alfa Stelvio Q4 Veloce. In questo caso siamo di fronte a un Suv dalle dimensioni davvero imponenti, con una lunghezza di 469 cm, una larghezza di 190 cm e un’altezza di 167 cm.

Nonostante queste dimensioni imponenti, in casa Alfa Romeo non si è di certo voluto dimenticare anche la potenza del motore. Per questo motivo è stato inserito un 2200 di cilindrata con ben 210 cavalli nella versione basilare.

Già in questo modo può toccare i 215 km/h e da fermo vola da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, ma forse Sinner avrà acquistato il modello di punta. In questo caso il prezzo del veicolo passa da 64 mila a 67 mila Euro e soprattutto il motore aumenta la potenza.

Nonostante il 4 cilindri passi a 2000 di cilindrata, la velocità dipende dai suoi 280 cavalli ed ecco allora che il picco massimo viene raggiunto con 230 km/h. Cala sensibilmente anche il tempo per l’accelerazione, dato che da fermo tocca i 100 km/h in 5,7 secondi.

Questo apporto da un punto di vista della potenza comporta un aumento dei consumi da parte di questa versione che avrà bisogno di 8,5 litri per percorrere 100 km. Nella prima invece ne sarebbero serviti solamente 6,1, un vero affare per un Suv. Dunque Sinner ha scelto uno splendido modello dell’Alfa Romeo e la società milanese è ben contenta di aver soddisfatto uno dei principali atleti italiani del momento.