Maxi richiamo per i colossi statunitensi: un disastro da oltre 300mila esemplari che vanno riconsegnati

Brutte notizie dagli USA, con due colossi che sono costretti a dare vita a una serie di pesanti maxi richiami.

I maxi richiami stanno diventando una costante negli ultimi anni nel settore delle auto, considerando infatti come le vetture odierne siano anche sensibilmente più tecnologiche rispetto al passato. Moltissime vetture infatti sono ricchi di sistemi di sicurezza di indubbio valore, ma questo causa anche dei problemi tecnici.

Gli USA hanno dimostrato di voler puntare molto su queste migliorie, ma allo stesso tempo all’interno dei propri confini non manca una grande attenzione da parte della NHTSA, la National Highway Traffic Safety Administration. L’intento naturalmente è sempre quello di garantire la massima sicurezza ai cittadini, cercando di migliorare la vita in strada di tutti i gironi.

Quando qualcosa non funziona perfettamente è però bene che si portino a termine una serie di controlli per migliorare il tutto e riportarlo nelle condizioni più idonee. Lo sanno bene anche dei colossi come Ford e Lincoln, con queste due realtà che devono fare i conti con dei pesanti maxi richiami.

Ford e Lincoln, al via il maxi richiamo: modulo EBB difettoso

Ancora una volta è giunto il momento di fare il conto con un pesante maxi richiamo e questo deriva dal fatto che NHTSA ha trovato delle problematiche al modulo EBB prodotto da Robert Bosch LCC negli USA. Si deve specificare che non si tratta di un problema particolarmente grave, tanto è vero che non è necessaria nemmeno la sostituzione.

Questo modulo ha il compito di segnalare quando vi è perdita di potenza dell’auto, con una serie di sensori ABS, ESC e freni che si illumineranno sul quadro strumenti. Il tutto sarà completato da un rumore acustico per sottolineare sempre di più un pericolo, ma questo sistema potrebbe avere dei problemi su diversi pick-up e SUV di Ford e Lincoln.

Per risolvere il problema basta solamente aggiornare il software, con le due aziende che stanno già preparando i maxi richiami. Vi sarà anche modo per i clienti americani di poter andare di propria spontanea volontà nelle concessionarie per richiedere l’aggiornamento. Tra i modelli coinvolti ci sono la Lincoln Navigator e diverse Ford come la Ranger, la Bronco, la Expedition e la F-150, con il totale che di ben 312.120 veicoli interessati.