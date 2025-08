Problema serio per Ford: richiamato il modello più amato

La Casa di Dearborn sta vivendo un vero incubo. Fioccano i malfunzionamenti a bordo delle auto americane. Ford richiama un best seller della gamma.

La Ford è passata da punto di riferimento assoluto in termini di tecnologie e affidabilità a realtà in crisi in cerca di una precisa identità. Negli ultimi anni il costruttore del Michigan ha sbagliato tantissime operazioni, pensionando modelli iconici e lanciando auto elettriche che nessuno stava aspettando con ansia. I numeri dell’elettrico, dopo un hype iniziale, sono crollati a livello globale. Uno degli errori principali che gli americani, ma anche i puristi europei, non hanno digerito è stato quello di battezzare delle auto elettriche di nuova generazione con nomi storici, come Mustang e Capri.

Dovranno passare altri 50 anni prima che un automobilista possa concepire un’auto a ruote alte con il nome Mustang, figurarsi in salsa full electric. Le poche vendite della Capri alla spina avrebbero dovuto portare i vertici a prendere una scelta epocale. Invece, fioccano solo notizie su avarie tecniche più o meno allarmanti. Ford ha identificato un problema software che riguarda 56.473 pick-up F-150 PowerBoost modello 2025.

Secondo la documentazione del richiamo pubblicata sul sito web della National Highway Traffic Safety Administration, il cicalino della cintura di sicurezza potrebbe non funzionare all’avvio del veicolo se la batteria da 12 volt è scarica. L’avviso di mancata chiusura riguarderebbe il pick-up venduto sul mercato statunitense tra il 22 maggio 2024 e il 26 giugno 2025. Oltre a un basso livello di carica della batteria da 12 volt, il cicalino della cintura di sicurezza potrebbe non funzionare a causa di un’interruzione ad alta tensione del modulo di controllo audio durante l’avvio. Tale interruzione attiva una condizione di reset.

Problemi in Casa Ford

Visteon Corporation è il fornitore del modulo di controllo audio per i pickup F-150 PowerBoost sospettati. La Ford Motor Company non è a conoscenza di segnalazioni di incidenti o lesioni derivanti da questo problema, né Ford è a conoscenza di reclami. I proprietari e i locatari interessati possono mettere il VIN di 17 caratteri sul sito web Ford per scoprire se i loro pick-up necessitano dell’aggiornamento.

Purtroppo non è il primo problema per le vetture Ford di nuova gen. L’F-150 PowerBoost è creato nello stabilimento di Dearborn Truck in Michigan. Le varianti termiche del pick-up F-150 vengono prodotte nello stabilimento di Kansas City, in Missouri. A partire dal modello 2024, Ford ha eliminato entrambi i motorini di avviamento a favore di un meccanismo che avrebbe dovuto migliorare la funzione di avviamento tramite il cambio automatico a 10 rapporti del motore ibrido. Tanti cambiamenti per vetture best seller e non sempre tutti sono stati ben eseguiti.