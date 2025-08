L’autonomia delle auto a idrogeno, quanti km si fanno con 10 euro? Vediamo se conviene davvero

Le auto a idrogeno sono sempre più interessanti e molti si chiedono quanti km si possono fare con 10 euro di rifornimento.

Da un po’ di anni a questa parte si sta cercando di trovare la quadra per quanto riguarda i motori del futuro, con l’elettrico che ormai non può più essere considerato come la soluzione ultima. Da un punto di vista pratico infatti è evidente come l’autonomia di queste auto siano ancora deludenti, motivo per il quale tanti cittadini non vi abbiano ancora puntato.

Inoltre è innegabile il fatto di come si stia cercando anche di portare a termine il progetto per tante altre innovazioni davvero interessanti. Lo si vede con il caso delle auto a idrogeno, con queste che sono considerate da qualcuno il futuro, mentre per altri sono solo delle soluzioni di nicchia.

Stellantis per esempio ha di recente deciso di bloccare lo sviluppo legato alle auto a idrogeno, considerando come al momento il gioco non valga la candela. Ciò che però è interessante capire è come queste vetture effettivamente siano in grado di presentare dei dati prestazionali ben migliori rispetto all’elettrico.

Autonomia delle auto a idrogeno: questo è il loro punto di forza

Da un po’ di tempo a questa parte sono diverse le grandi aziende che hanno deciso di puntare in modo deciso sulle auto a idrogeno. La Toyota è quella che più di tutte ha deciso di dare una netta sterzata alla propria gamma in questi anni, con la Mirai che ogni probabilità è l’auto a idrogeno più nota al mondo, con un prezzo di partenza che però è di ben 75.900 euro.

Finché le cifre saranno queste, oltre che una scarsissima distribuzione, sarà ben difficile pensare che l’idrogeno possa diventare una soluzione concreta per il futuro. Uno degli aspetti più interessanti delle auto a idrogeno è però la loro autonomia, con questo che è un punto di forza concreto.

Infatti con un solo kg di idrogeno sarà possibile percorrere la bellezza di ben 100 km. Certo, al momento il suo prezzo è di oltre 10 euro al kg, dunque siamo più o meno sui livelli di un pieno di benzina, ma con una guida accorta il tutto crolla. AlVolante infatti ha avuto modo di constatare come con la Mirai fosse possibile percorrere 100 km con 0,55 kg di idrogeno. Se sviluppata questa è una soluzione che può davvero diventare il futuro.