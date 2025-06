Guida assistita: l’Euro NCAP promuove 4 modelli: c’è anche una Toyota

La lista di marchi che hanno passato a pieni voti i test sulla guida assistita promossi dall’Euro NCAP è ristretta ed è indicativa del progresso compiuto negli ultimi anni.

I sistemi hi-tech di guida autonoma hanno rivoluzionato l’automotive. La combinazione di vari componenti, definiti come sistemi in cui la percezione, il processo decisionale e il funzionamento dell’automobile sono svolti da dispositivi elettronici e macchinari anziché da un conducente umano, hanno facilitato la guida. Nei test condotti da Euro NCAP si valuta anche la movimentazione del mezzo, la destinazione e la consapevolezza dell’ambiente circostante. Quando si passa il controllo del veicolo alla tecnologia autonoma, il sistema permette all’operatore umano di affidare al dispositivo le responsabilità della conduzione.

L’ultimo report Euro NCAP sulla guida assistita ha fatto luce sulla qualità di nuovi modelli lanciati sul mercato. La tecnologia delle auto moderne non piace a tutti, anzi i puristi con qualche ruga sul viso preferiscono disattivare tutti i sistemi di controllo automatizzati.

I modelli premiati da Euro NCAP

Quattro modelli hanno ricevuto la valutazione massima “Very Good – Molto buono”: Kia EV3, Porsche Macan, Renault 5 e Toyota bZ4X. Le vetture hanno palesato un ottimo bilanciamento tra supporto alla guida e sistemi di sicurezza di emergenza, palesando qualità top in proporzione al prezzo. Non tutti i brand si sono rivelati straordinari.

Tesla Model S, Volvo EX30 e MG ZS, hanno ottenuto un livello “Moderate”, penalizzate da carenze nella Assistance Competence, ovvero nella capacità di mantenere il conducente coinvolto e informato. Mazda CX-80 e Xpeng G9 hanno avuto un riconoscimento “Good – Buono”. Nelle valutazioni Euro NCAP, la Porsche Macan con il sistema “InnoDrive con mantenimento attivo di corsia” ha fatto scalpore in positivo con l’85% in Assistance Competence e il 92% in Safety Backup, ovvero l’efficacia nell’evitare incidenti con veicoli, pedoni o ciclisti e capacità di fermarsi in sicurezza in caso di emergenza. Ottimo riconoscimento per Kia EV3, la Toyota bZ4X e la Renault 5, che con il pacchetto “Active Driver Assist” ha dato dimostrazione di qualità sopra la media.

La Tesla Model S con il suo noto sistema “Autopilot” ha marcato un 94% per il Safety Backup, mentre solo una valutazione del 30% per l’Assistance Competence. Euro NCAP ha ritenuto la pubblicità fornita dal brand di Elon Musk sull’Autopilot fuorviante, poiché lascia intendere un’automazione completa. Lo sterzo si disattiva in caso di intervento manuale, limitandone l’utilità.