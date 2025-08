Ferrari, Vasseur a difesa di Lewis Hamilton: dichiarazioni controcorrente

La grana Lewis Hamilton è scoppiata in Ungheria. Il 7 volte iridato ha concluso la gara fuori dalla zona punti al dodicesimo posto.

Lewis Hamilton è sotto accusa dopo le dichiarazioni rilasciate lo scorso weekend in occasione della tappa in Ungheria. Il pilota della Ferrari sembra aver mollato dopo il peggior inizio di carriera di sempre. Non è ancora salito sul podio in una sfida domenicale e non è ancora stato in grado di fare la differenza a bordo di una vettura che Leclerc quantomeno ha portato in top 3 in 5 tappe del calendario. Mettendo da parte le garette del sabato, il matrimonio tra Lewis e Ferrari è già in crisi nera. Dopo anni in realtà top come McLaren e Mercedes, per la prima volta, Lewis si trova ad affrontare dei seri problemi di adattamento a un nuovo ambiente. In una prima fase ha chiesto tempo, poi è sembrato frustrato e infine ha spostato le attenzioni su 2026. Cosa accadrà se non avrà a disposizione un’auto all’altezza delle sue ambizioni?

Hamilton non era giunto a Maranello per qualche sporadico risultato positivo nelle Sprint Race. Avrebbe voluto scrivere la storia. Si è responsabilizzato per i cattivi risultati del 2025, sino ad arrivare ad ammettere che il problema è lui alla guida della Rossa, perché Leclerc aveva ottenuto una super pole position in Ungheria. “La Ferrari dovrebbe cambiare pilota“, ha aggiunto il vincitore di 105 GP in F1, palesando una crisi psicologica profondissima.

La reazione di Vasseur alla crisi di Hamilton

Lewis ha bisogno di riposo, la sua fiducia è crollata dopo che tutto il clamore del suo passaggio alla Ferrari si è affievolito dopo pochi mesi senza risultati. Ha preceduto il monegasco in sole due occasioni e appare svuotato. Nonostante la delusione, il suo team principal Fred Vasseur ha appoggiato Hamilton. “Non ho bisogno di motivarlo – ha affermato il tecnico francese – È frustrato, ma non demotivato. Capisco perfettamente la situazione“.

Il suo ex boss della Mercedes, Toto Wolff, ha aggiunto: “È il migliore di sempre. Lo sarà sempre. Nessuno glielo porterà via per un singolo weekend o una stagione di gare che non è andata come previsto. Deve sempre ricordarsi che è il più grande di tutti i tempi“.