F1, scoppia la polemica tra Hamilton e Verstappen: riaffiorano vecchie ruggini

Hamilton e Verstappen si sono ritrovati a lottare nelle retrovie nel GP di Ungheria. Non sono mancate le scintille dentro e fuori la pista.

Lewis e Max hanno scritto una pagina indelebile del libro della F1 nel 2021. Era un circus già molto diverso rispetto a quello attuale. I due alfieri di Mercedes e Red Bull Racing si sfidarono senza esclusioni di colpi sino all’ultimo atto di Abu Dhabi. Alla fine la spuntò l’olandese meritatamente, ma con un pizzico di fortuna. L’uscita della SC al momento più opportuno diede a Max la possibilità di sopravanzare il numero 44 all’ultimo giro, creando numerose polemiche su Latifi e Michael Masi. Il direttore di gara australiano, dopo caos di Abu Dhabi 2021, lasciò il suo incarico.

La Mercedes poi è crollata nella nuova era delle wing car e, raramente, Max e Lewis hanno avuto la possibilità di battagliare. In Ungheria, dopo due pessime qualifiche, i piloti F1 con più titoli in pista si sono ritrovati ruota a ruota. Al 29° giro del Gran Premio è tornato un flashback del 2021. Il miglior finale nella storia della Formula 1, con quell’ultimo giro di polemiche e tensione. L’olandese non è andato oltre il nono posto, e il sette volte campione non ha ottenuto punti, arrivando dodicesimo nella stessa posizione di partenza.

Il confronto spinoso tra Verstappen e Hamilton

L’olandese stava rimontando, cercando di attaccare all’interno Lewis, e ha sfiorato il botto con la Ferrari. Hamilton lo ha evitato, non chiudendo la sua traiettoria e ha finito per perdere velocità nella via di fuga. E’ stato costretto a spalancare la porta al pilota della Red Bull, che lo ha superato. L’azione è stata notata dai commissari.

¡HAMILTON ACABA FUERA DE LA PISTA TRAS SU CUERPO A CUERPO CON VERSTAPPEN! AHÍ HAN SALTADO CHISPAS ⚡⚡⚡#HungríaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/9l12vev5Eg — DAZN España (@DAZN_ES) August 3, 2025

L’azione di Max è risultata legale agli occhi dei commissari. “L’ho trovato all’ultimo secondo. Ho visto che veniva verso di me e ho cercato di evitare l’impatto“, ha spiegato Lewis. L’olandese se l’è cavata. “Si è spaventato – ha spiegato il quattro volte campione della RB dopo la gara – Sono deluso di dover parlare con i commissari dopo la gara. È una cosa che dovrebbero analizzare durante la corsa. Ho appena messo il muso sulla sua fiancata, si è spaventato ed è uscito“.