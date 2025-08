John Elkann mette le mani sul colosso che ci controlla tutti: pronta una grande innovazione

Il Presidente della Ferrari e di Stellantis, John Elkann, ha un ruolo sempre più apicale nel mondo imprenditoriale internazionale. Ecco la sua ultima mossa.

John Elkann appare sempre più distaccato dal mondo auto. L’erede di Gianni Agnelli non nutre un particole interesse per i motori e lo si è capito anche dalle sue rare incursioni in pista per osservare le Ferrari. Il piemontese ha un ruolo centrale nei più noti marchi italiani dell’Automotive solo perché ha ereditato una fortuna da suo nonno.

Il nativo di NY è stato responsabilizzato nelle dinamiche imprenditoriali di famiglia, soprattutto dopo la morte di Sergio Marchionne. In una fase di crisi profonda dell’automotive John Elkann ha scelto di ampliare gli orizzonti per il futuro, con la sua holding di Exor che ormai punta a collaborazioni in tantissimi settori, proprio allo scopo di differenziare i patrimoni. La famiglia Agnelli – Elkann non vuole più limitarsi al settore auto, ma investire in altri ambiti più futuribili. Persino la Juventus non sembra più essere centrale come un tempo negli interessi familiari.

John Elkann, novità Meta Exor

John Elkann ha deciso di investire nel colosso che ci controlla tutti, ma l’ambito industriale è così ampio che nuovi progetti stanno sorgendo grazie alle tecnologie più avanzate. Per il ricco ereditiero l’Intelligenza Artificiale rappresenta un qualcosa di molto interessante.

Per questo motivo ha deciso di chiamare il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, per firmare un accordo di primaria importanza nell’ambito dei social network. Meta è il più grande colosso internazionale per quanto riguarda i social network, e Mark Zuckerberg ha inserito nel CDA anche John Elkann.

“Non vedo l’ora di lavorare con John”, queste sono state le sue parole, come riporta Wired. Anche per John Elkann vi è grande soddisfazione per l’accordo in cui dovrà dimostrare il suo temperamento. Come darà il proprio contributo a Meta non ci è dato saperlo, ma il numero 1 di Stellantis sembra intenzionato ad allargare le proprie vedute per scrivere una nuova pagina di business.