Ennesimo colpaccio di John Elkann? L’investimento nella start-up è stato geniale

John Elkann è una figura di riferimento nel mondo dell’imprenditoria, e con la sua Exor sembra aver messo a punto un ennesimo colpaccio.

Il mondo imprenditoriale è pieno zeppo di personaggi di spicco, ed in Italia, ma non solo, John Elkann è uno dei nomi più gettonati in tal senso. Lui e la famiglia Agnelli hanno le mani in pasta in ogni campo, dai motori al calcio, passando per l’editoria e tante altre attività. John è il presidente della Ferrari e di Stellantis, oltre ad essere l’amministratore delegato di Exor, vale a dire la holding finanziaria olandese che comprende tutte le attività imprenditoriali della famosa casata piemontese.

Il lavoro svolto da John Elkann, sino ad oggi, non è stato molto gradito dai tifosi della Ferrari, considerando che sotto la sua presidenza, se si escludono le due vittorie alla 24 ore di Le Mans, non sono arrivate soddisfazioni, soprattutto in F1, ed anche come gran capo di Stellantis le sue scelte e quelle del proprio staff hanno fatto discutere. Tuttavia, la sua capacità di grande imprenditore non può essere negata, come conferma anche l’ultimo investimento svolto. Ecco tutti i dettagli.

John Elkann, ecco la start-up dove ha investito

John Elkann sembra averci visto lungo ancora una volta, piazzando un vero e proprio colpaccio sul fronte imprenditoriale. Exor ha infatti deciso di investire su JET HR, azienda, detta anche start-up, fondata da Marco Ogliengo, che in passato aveva fondato anche ProntoPRO. Si trattava di un marketplace per servizi professionali, ed Ogliengo, 37enne figlio di un ex lavoratore di casa FIAT, ha fatto davvero la differenza con la sua visione futuristica.

JET HR è stata fondata assieme ad un suo amico e collaboratore, vale a dire Francesco Scalambrino, con l’obiettivo di rendere più accessibile il mondo del lavoro. Si vuole puntare a velocizzare i processi lavorativi, oltre a lavorare in maniera più semplice il pagamento delle buste paga, e far progredire anche i rapporti con la pubblica amministrazione. Tutto viene gestito da una particolare piattaforma informatica.

Ebbene, JET HR ha attirato l’attenzione di Exor Ventures, la divisione di Exor che si occupa di investimenti, ed è evidente che John Elkann ed il suo staff ci abbiano visto qualcosa di molto interessante. Pensate che, al giorno d’oggi, il portafoglio clienti di JET HR è già composto da ben 200 realtà. Vengono gestiti oltre 10 milioni di stipendi, con il personale che è in costante aumento, e la start-up può diventare una miniera d’oro.