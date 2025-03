Ford, scatta l’ennesimo richiamo: crisi nera per il colosso americano

Nel 2025 stanno fioccando i richiami in Casa Ford per diverse avarie tecniche su modelli top. L’ultimo problema è assurdo per il major americano.

Ford è riuscita a incrementare, leggermente, le vendite di veicoli elettrici e ibridi, compensando in parte il declino dei modelli a combustione interna e in parte il danno d’immagine dovuto ai richiami per avarie tecniche.

Nel corso degli ultimi anni sono aumentati a dismisura i problemi tecnici. La Ford Motor Company ha richiamato poco meno di 400.000 pick-up, nel 2022, e grandi SUV per un problema software che ha causato la perdita della funzionalità del freno del rimorchio. Poiché il rischio di sicurezza sottostante esiste ancora, la Casa automobilistica con sede a Dearborn ha deciso di richiamarli ancora una volta.

In questa occasione, la popolazione comprendeva circa 10.627 camion e SUV. L’elenco iniziò con il Ford Maverick del 2022, seguito dall’anno modello 2021-2022 F-150, F-250, F-350, F-450 e F-550 del 2022. Il Maverick, prodotto in Messico, è il modello più conveniente del lotto, nonché il nuovo pick-up più economico disponibile per l’anno modello 2025. I proprietari interessati possono scoprire se i loro veicoli devono passare in officina, eseguendo il VIN di 17 caratteri sul sito web.

Ford corre ai ripari

Secondo il comunicato stampa sulle vendite del quarto trimestre 2024 della Ford Motor Company, la serie F ha venduto più di tutti i suoi fratelli. Inclusi l’F-150 Lightning e il Super Duty, la serie F ha fatto il botto con 765.649 unità negli Stati Uniti d’America l’anno scorso. Per il decimo anno consecutivo, il Ford Ranger si conferma il pick-up più venduto in Europa. Secondo i dati diffusi da Ford, in Italia attualmente, un pick-up venduto su due è un Ranger. La Casa dell’Ovale blu ha lanciato anche un nuovo SUV per sfidare i colossi tedeschi.

Il successo del modello ha contribuito anche alle ottime prestazioni complessive della divisione veicoli commerciali di Ford nel nostro Paese. Nel 2024, infatti, il brand americano ha superato le 35mila unità vendute, con un incremento di oltre 7.000 rispetto al 2023. La quota di mercato ha raggiunto il 19,7%, segnando una crescita di tre punti percentuali rispetto all’anno precedente. La proverbiale affidabilità dei motori Ford deve trovare sicurezze anche nell’affidabilità tecnologica dei software forniti da Horizon Global, aggiornato gratuitamente per tutti i clienti.