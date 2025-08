Jorge Lorenzo finalmente si lascia andare su Valentino Rossi: parole a sorpresa che spiazzano

Jorge Lorenzo e Valentino Rossi hanno regalato un grande spettacolo nel 2015, quando si giocarono un titolo mondiale in casa Yamaha. Ora i rapporti sono tornati a distendersi, e lo spagnolo ha usato parole al miele.

La MotoGP di oggi è dominata in lungo ed in largo da Marc Marquez, il pilota migliore sulla Ducati, indiscutibilmente la moto migliore del lotto, seppur con meno margine rispetto agli altri anni. Il nativo di Cervera, ai tempi della Honda e della sua giovinezza, batteva talenti come Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Dani Pedrosa, ed oggi non c’è nessuno alla loro altezza, cosa che gli semplifica e non poco il lavoro.

La sensazione è che il livello della MotoGP attuale sia nettamente più basso rispetto a qualche anno fa, e ciò non può che facilitare la vita a Marquez. Tutti hanno ancora negli occhi l’incredibile sfida tra Lorenzo e Valentino Rossi del 2015, probabilmente il campionato più discusso nella storia della top class. All’epoca, tra i due compagni di squadra della Yamaha nacquero enormi tensioni, che solo il tempo si è portato via. Il pilota maiorchino ha ora lodato una caratteristica del “Dottore”, che era in grado di fare la differenza grazie a questa sua importante dote.

Valentino Rossi, per Lorenzo è intelligente in ogni ambito

Intervistato a “Mig Babol“, il podcast di Andrea Migno, Jorge Lorenzo è tornato a parlare della sfida di Valentino Rossi, concentrandosi sulla lezione che prese a Barcellona, nel 2009, quando fu sopravanzato all’ultima curva: “Lui era il più forte di tutti improvvisando, era molto intelligente e fluido, sapeva improvvisare in tutto. La sua intelligenza era enorme non solo in pista, ma in tutti gli aspetti della vita. Lui aveva uno stile di guida molto fluido, frenava prima ed aveva un modo di guidare opposto rispetto a me. Io fui molto ingenuo a Barcellona quella volta, non volli cambiare la mia linea dopo averla fatta nello stesso modo per 25 giri“.

L’intelligenza di Valentino Rossi che lo beffò con quella mossa costò molto cara a Lorenzo nella sua caccia al primo titolo mondiale, per il quale dovette attendere un altro anno: “Quel sorpasso mi fece perdere quella gara, ma anche il campionato, perché lui è cresciuto molto da lì in poi ed io persi fiducia. Feci anche due o tre errori e caddi a terra, e tutto ciò fu fondamentale per lui che vinse il mondiale“.