Leclerc finalmente si sbottona su Vasseur e coglie di sorpresa i tifosi: ecco cosa pensa davvero

In una fase delicata della sua carriera, dopo l’exit di Binotto, Charles Leclerc ha ricordato l’importanza dell’ingaggio di Frederic Vasseur in Ferrari.

Frederic Vasseur è arrivato a Maranello nel 2023 in punta di piedi, non volendo stravolgere gli equilibri del suo predecessore. Prima di promuovere nuovi tecnici e licenziare quelli che non avevano ottenuto buoni risultati al muretto e negli impianti di Maranello, il tecnico francese ha studiato attentamente l’organigramma della Casa Modenese, per poi sostituire degli uomini chiave dello sviluppo della monoposto e al muretto.

L’ultimo elemento che doveva crollare era Carlos Sainz, uno dei fedelissimi di Mattia Binotto. Lo spagnolo è stato sostituito con il più vincente pilota della storia della Formula 1. Nessuno, infatti, può vantare il numero di trionfi di Lewis Hamilton. Ma l’esperienza non è bastata per confermare i progressi nel 2024. Il 7 volte campione del mondo, dopo aver visto la Ferrari lottare sino all’ultima tappa, si aspettava una monoposto ad effetto suolo vincente.

L’ex alfiere di punto della Mercedes non ha mai trovato il feeling giusto al volante della SF-25. Cogliendo una sola prima posizione nella gara breve di Shanghai, LH44 ha deluso i fan. Charles Leclerc lo ha surclassato in questa annata, grazie a un ruolino di marcia superiore nelle sfide domenicali. Sebbene la Ferrari avesse dovuto lottare per la conquista del titolo costruttori, Vasseur ha conservato il timone del muretto box della Ferrari. Grazie anche agli ultimi positivi risultati ottenuti in pista con gli aggiornamenti ha ricevuto una proposta pluriennale.

L’ammissione di Charles Leclerc su Vasseur

Il Principino monegasco, in un’intervista riportata da Motorsport.com, ha posto l’attenzione sul lavoro svolto dal tecnico francese. Leclerc ha dichiarato: “Sono davvero, davvero felice (del rinnovo di Vasseur, ndr). Nell’ultimo mese ci sono state parecchie voci, come sempre accade intorno alla squadra, e avere finalmente la notizia ufficiale è importante, sono molto contento. Fred ha una visione incredibile, ciò che è molto difficile in Ferrari è la gestione di quelle emozioni che diventano parte integrante del lavoro quotidiano, gli italiani hanno una grande passione per la Ferrari, ed è questo che rende questa squadra così speciale“.

“Fred sa davvero come mettere da parte le emozioni e avere una visione chiara di dove siamo, indipendentemente da quanto rumore ci sia intorno alla squadra. Questo è molto, molto importante. Oltre a questo, ha molte altre qualità, una di queste è anche quella di estrarre il massimo da ogni singola persona, e questo, quando si mette tutto insieme, fa una grande differenza“, ha concluso Charles.