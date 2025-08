F1 GP Ungheria, Qualifiche: pole miracolosa di Leclerc, male Hamilton

Le qualifiche del quattordicesimo atto del campionato F1 2025 hanno messo in primo piano la forza della McLaren, ma la pole position è andata a Charles Leclerc.

Data la superiorità della McLaren nelle terze prove libere in Ungheria, la Ferrari avrebbe solo potuto sperare in un errore dei piloti in lotta per il Mondiale. Invece, Leclerc ha cacciato dal cilindro un tempo pazzesco. Lando Norris pare poter dare un po’ più di fastidio a Piastri in vista della sfida sul tracciato dell’Hungaroring. Le vetture papaya hanno dimostrato di fare un altro sport nelle ultime uscite, soprattutto a seguito del pacchetto di aggiornamenti sulle MCL39. Si è creato un gap tecnico enorme in termini di performance pura in gara, ma in qualifica le cose cambiano.

Ferrari e Red Bull Racing hanno provato a rispondere con degli aggiornamenti mirati. La sospensione posteriore introdotta a Spa ha convinto e Leclerc ha chiuso terzo, proteggendosi dagli attacchi arrembanti di Verstappen, mentre Hamilton ha concluso settimo dopo una buona rimonta. Il layout ungherese avrebbe dovuto rappresentare un ottimo banco di prova per valutare il pacchetto di aggiornamenti.

GP Ungheria: Qualifiche frenetiche

Nel Q1 sono stati eliminati Tsunoda, Gasly, Ocon, Hulkenberg e Albon. Pessimo risultato per il giapponese della Red Bull Racing e per il thailandese della Williams che aveva concluso sesto a Spa. Piastri ha chiuso al comando, davanti ad Alonso. Male anche Hamilton a mezzo secondo dal leader australiano della McLaren. Ottimo tempo per Franco Colapinto che ha battuto l’esperto teammate dell’Alpine. Il Q2 è partito in leggero ritardo perchè i piloti hanno depositato un po’ di ghiaia in Curva-12.

Il Q2 è stato frenetico con la Ferrari che ha fatto fatica a trovare performance con temperature in abbassamento. E’ iniziata a scendere un po’ di pioggia e si è creato del traffico in pit lane. Norris è salito in prima posizione in 1’14″890. Piastri è secondo a 51 millesimi. Migliorate entrambe le Aston Martin di Alonso e Stroll che hanno fatto un ottimo lavoro, catturando l’interesse anche dei cameraman.

Hanno fallito l’approdo alla top 10 Antonelli che partirà quindicesimo, Bearman, Hamilton, Sainz e Colapinto. Lewis è in crisi nera. Scatterà dalla dodicesima posizione il ferrarista. In Q3 Leclerc ha segnato una pole da applausi, davanti a Piastri e Norris. Solo ottavo Max Verstappen. In una giornata complessa la SF-25 del numero 16 ha fatto un capolavoro nel momento più importante, anche grazie al vento.