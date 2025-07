Come vanno gli scooter Kymco? Tutti i dettagli sui mezzi taiwanesi

Sono tra gli scooter più venduti sul mercato, ma come sono effettivamente i modelli Kymco più diffusi? Scopriamolo in un’analisi approfondita sul brand asiatico.

Gli scooter sono l’unico segmento del mercato delle due ruote a non avere mai una flessione. Le vendite dei motorini sono schizzati alle stelle anche dopo il periodo pandemico in Italia. Il mercato è vivace e il primo semestre del 2025 è continuato sulla stregua di un 2024 da record.

Tra i maggior player c’è Kymco. Il brand è stato lanciato nel 1963 a Taiwan per conto della Honda, che voleva sperimentare anche il mercato dei ciclomotori. Il fondatore Mr. Kwang-Su Ko strinse un proficuo rapporto con Soichiro Honda. La collaborazione tra le due aziende prevedeva che Kymco realizzasse componenti per i mezzi della Casa dell’Ala dorata. I buoni risultati fecero nascere un’amicizia che è durata oltre 20 anni. Honda investì nell’azienda di Taiwan, diventando azionista grazie ad un consistente apporto di capitale.

Kymco oggi è una realtà solida e produce ben 570mila veicoli ogni anno nello stabilimento di Kaohsiung. L’azienda, oggi indipendente dalla Honda, vanta diversi stabilimenti di produzione, ed è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli europei e non solo. Il major taiwanese ha una presenza in 97 Paesi che includono Stati Uniti, Filippine, Cina, Malesia, Colombia, Iran, Egitto ed Argentina. La collaborazione con partner di spessore quali Ta Chong Bank, Capital Securities e Capital Investment Trust ha portato a una crescita esponenziale. I fatturati sono esplosi e in Italia i ragazzi hanno cominciato a osservare con attenzione il lancio di nuovi modelli.

La gamma scooter Kymco

A Jakarta, in Indonesia, vi sono stabilimenti a Petaling Jaya, in Malesia, oltre a quelli in Cina, a Shanghai, a Changsha e a Chengdu. La rete di produzione è ampia e permette di dormire sogni tranquilli. Dal 2000 a oggi, in un quarto di secolo, Kymco ha creato una rete di distribuzione importante anche nel Vecchio Continente. Il motorino che ha fatto la differenza è stato l’Hao Mai 125, con oltre un milione di unità vendute in tutto il mondo.

Oggi il listino è piuttosto variegato per rispondere a tutto le esigenze. L’Agility 125 S, uno dei modelli migliori della gamma attuale, monta un brioso motore monocilindrico da 125 cc di cilindrata, con 10,6 cavalli di potenza massima ad 8.500 giri al minuto. I Kymco sono affidabili e agili nel traffico. Godono di una buona guidabilità con una sella comoda. Sul piano estetico i competitor forse sono più avanti, ma le prestazioni dei Kymco sono molto valide.