Marc Marquez si allena su una Ducati spaziale: ruote tassellate e tecnologia top

L’otto volte iridato spagnolo si sta divertendo in sella a una Ducati special. Scopriamo quale modello guida Marc Marquez.

La passione non va in vacanza, se poi è una Rossa di Casa Ducati a tenerci compagnia scendere dalla sella è proprio difficile. Su strada o sullo sterrato Ducati si conferma regina, e per ogni regina c’è un Re: Marc Marquez.

Ducati e Marquez, un binomio potente al pari di quello che fu lo sposalizio vincente Valentino Rossi e Yamaha. Due campioni che hanno molto in comune: il fuoristrada. I migliori centauri della classe regina si sono allenati, in era recente, anche a bordo di bolidi con ruote tassellate. Nata per competere, sviluppata in gara.

La Desmo450 MX è la prima Ducati da cross con distribuzione desmodromica progettata per portare il DNA racing di Borgo Panigale sulla terra. Leggera, potente ed essenziale, unisce tecnologia avanzata e massima prestazione per offrire velocità, controllo e adrenalina pura. L’impegno di Ducati in questo nuovo progetto è tangibile anche nello sviluppo di una rete di vendita che parla il linguaggio degli appassionati di motocross e ne capisce le esigenze. La Desmo450 MX, attualmente in consegna ai concessionari europei, è guidata nel Campionato Mondiale Motocross da Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini.

Divertimento assicurato sulla Desmo450 MX

Il numero 93 ha dimostrato in un video condiviso sul suo account Instagram ufficiale che divertimento e lavoro possono andare di pari passo. Con il messaggio: “Ecco cosa significa la pausa estiva!” Non parliamo di ombrellone e lettino, ma di polvere, fango e salti in sella ad un mezzo di serie pronto per la competizione, progettato per offrire massime prestazioni e affidabilità sia agli amatori che ai piloti più esigenti.

La stagione riprenderà a metà agosto con il Gran Premio al Red Bull Ring di Spielberg, in Austria. Per molti piloti una vita sana, una dieta e un allenamento costante sono la ricetta per dare il meglio in pista e battagliare per il riconoscimento iridato. Quando poi il lavoro si incastra con il divertimento, la Casa di Borgo Panigale rimane sempre la moto preferita dei centauri che non si accontentano. Con il campionato MotoGP sospeso, Marquez guida la classifica generale, ma non dorme sugli allori, si allena e si diverte come solo un campione sa fare.