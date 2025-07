Marc Marquez si prende tutta la Ducati, solo le briciole per Bagnaia: la novità che cambia le gerarchie definitivamente

L’otto volte iridato, Marc Marquez, sta avendo un ruolino di marcia spettacolare in sella alla Desmosedici GP25. Le ricadute positive sono a 360°.

I successi della pista portano sempre a una impennata di vendite per le case costruttrici vincenti. E’ nato anche per questo il Motorsport e gli stipendi dei campioni andrebbero calcolati anche sulla base dei fatturati miliardari dei top brand. In Europa, con il crollo verticale della KTM, c’è un solo marchio solido e desiderato dagli appassionati di due ruote: Ducati.

La Casa di Borgo Panigale per continuare la striscia di vittorie in MotoGP cominciata nel 2020 con la premiata ditta Dovizioso – Petrucci, ha scelto di ingaggiare Marc Marquez. Una decisione saggia che ha influenzato anche i colleghi di marca. Pecco Bagnaia non è riuscito a tenere il passo del teammate, cedendo alle polemiche per una Desmosedici GP25 non in linea con il suo stile di guida. La verità è che la Rossa riesce a esprimere tutto il suo potenziale solo nelle mani del catalano. Marc Marquez ha una marcia in più ed è arrivato nel team factory anche per le positive ricadute commerciali che avrebbe potuto avere nel marketing. Per anni la Honda ha goduto di numeri sensazionali di vendita grazie ai trionfi del numero 93.

La crescita del marketing Ducati

In una intervista concessa ai colleghi spagnoli di MARCA la direttrice marketing globale di Ducati, Patrizia Cianetti, ha dichiarato: “Marc Marquez ha la capacità di attirare l’attenzione e una visibilità incredibile. È molto popolare in molti Paesi, certamente nel mercato asiatico, ma non solo. Lo vediamo. È anche molto bravo a comunicare. Questo genera già una grandissima capacità di attrarre, di parlare e interagire con i fan della Ducati. Pertanto, c’è sicuramente un contributo positivo significativo dalla presenza di Marc Marquez nel nostro mondo […] L’impatto di Marc Marquez è estremamente positivo. È molto bravo, molto popolare, ci sono paesi in cui la sua presenza è significativa, quindi è molto positivo“.

L’azienda emiliana ha venduto 54.495 motociclette nel 2024, il 6% in meno rispetto al 2023, quando raggiunse il record di 58.224. Ha guadagnato 1,003 miliardi di euro, rispetto a 1,065 miliardi di euro nel 2023, e il suo utile operativo nel 2024 è stato di 91 milioni di euro. “L’obiettivo è aumentare le vendite mantenendo l’esclusività”, ha assicurato Claudio Domenicali, amministratore delegato della Casa di Borgo Panigale.