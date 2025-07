Jorge Lorenzo pizzicato a fare il “tifo” per Valentino Rossi: il gesto non passa inosservato (VIDEO)

Per anni Valentino Rossi e Jorge Lorenzo sono stati acerrimi nemici in MotoGP. Oggi gli animi si sono calmati e lo spagnolo ha deciso di sostenere il Dottore.

La rivalità tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo rimane, a distanza di anni, una delle più accese e interessanti della storia della classe regina. Il centauro di Tavullia era all’apice della propria carriera, avendo dimostrato le sue qualità in sella alla Honda e poi sulla Yamaha M1. Il fenomeno con il numero 46 era riuscito nell’impresa di riportare la Casa di Iwata sul tetto del mondo. Tutti avrebbero voluto affiancarlo per conquistare vittorie e titoli mondiali, ma quel privilegio toccò a un giovane maiorchino che nelle classi minori aveva fatto faville.

Valentino Rossi non si aspettava l’ingaggio di un rookie affamatissimo e si sentì già tradito dalla scelta dei vertici Yamaha. Quest’ultima, data l’età dell’italiano, pensarono di investire su un giovane che avrebbe potuto dettare leggere per i prossimi 10 anni in MotoGP. Pronti, via e Porfuera subito dimostrò una velocità innata su una MotoGP. L’8 marzo 2008 ottenne al debutto la prima pole della stagione, a Losail per il GP del Qatar, dando filo da torcere ai top rider. La gara la vinse Casey Stoner, ma Lorenzo precedette Rossi e arrivò secondo. Replicò il weekend successivo con un terzo posto in Spagna. Il 13 aprile, dopo aver conquistato la sua terza pole position stagionale, si aggiudicò il GP del Portogallo davanti a Dani Pedrosa e al compagno di squadra Valentino Rossi.

Il Dottore comprese che Lorenzo sarebbe diventato un futuro campione del mondo. Difatti, dopo due anni di apprendistato, nel 2010 lo spagnolo detronizzò l’italiano e celebrò il suo primo riconoscimento iridato in MotoGP. Rossi decise di migrare in Ducati per provare a vincere con 3 moto diverse, ma il connubio non funzionò.

Jorge Lorenzo tifoso di Valentino Rossi

Gli animi tra i due campioni si inasprirono nel 2015 con in palio un altro campionato del mondo. Valentino Rossi, tornato in Yamaha, con esperienza e costanza arrivò a giocarsi il decimo riconoscimento iridato sino all’ultimo atto. Nella sfida si inserì Marc Marquez, da terzo incomodo, che diede filo da torcere principalmente all’italiano, facendo nascere dei sospetti su un patto iberico.

Nel 2015 Jorge Lorenzo si laureò campione per la terza volta in MotoGP e il resto è storia. Dopo anni c’è stato un riavvicinamento. Valentino Rossi ha invitato nel suo Ranch il centauro maiorchino. Nel video in alto lo spagnolo ha annunciato di essere tifoso di Valentino Rosi e ha viaggiato addirittura con la valigia del numero 46. Il multiverso esiste davvero.